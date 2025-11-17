София подготвя училища и градини за зимния сезон с наръчник за чист въздух

Препоръки за действие при прогноза за замърсяване предлагат в наръчник Столичната община и сдружение "Въздух за здраве", съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Преди настъпването на зимния сезон общината и "Въздух за здраве" разпространиха практическо ръководство "Чист въздух за децата", което да подпомогне всички учебни заведения в грижата за по-чист и здравословен въздух за децата. Наръчникът предоставя систематизиран набор от превантивни мерки и протоколи за реакция в реално време, целящи подобряване на качеството на въздуха в и около учебните заведения. Наръчникът се разпространява в яслите, градините и училищата - местата, на които децата прекарват най-голяма част от времето си.

През октомври се състояха серия от специализирани обучения "Чист въздух за здрави деца", насочени към директорите и екипите на училища, детски градини и ясли в столицата. Ключов елемент от тази програма е наръчникът за действие, насочен към педагогическите екипи, посочиха от общината.

"Със старта на отоплителния сезон неминуемо се увеличават и количествата на вредни емисии в атмосферния въздух. Сега е особено важно да обърнем повече внимание на грижата за най-уязвимите групи. Ръководството съдържа много ясни и конкретни мерки, които всеки един преподавател би могъл да предприеме, за да се ограничат максимално рисковете за децата", заяви Надежда Бобчева, зам-кмет в направление "Зелена система, екология и земеползване", цитирана от пресцентъра на община.

Наръчникът съдържа протоколи за реакция при дни с високо ниво на замърсяване (напр. ФПЧ₁₀), включително препоръка уязвимите деца да останат на закрито с филтриран въздух, както и мерки за контрол на вътрешните замърсители като CO₂ - заместване на сухото метене с мокро почистване и използване на въздушни филтри (HEPA) в класните стаи, за да се намали прахът и концентрацията на ФПЧ₂.₅. В наръчника се предоставят препоръки за управление на физическите дейности - съвети за адаптиране на часовете по физическо – при пиково замърсяване, интензивните дейности следва да се преместват на закрито, за да се намали вдишването на замърсители от децата.

Програмата "Чист въздух за здрави деца" е част от по-широката стратегия на Столичната община за прилагане на новата Директива на Европейския съюз за качеството на въздуха и надгражда вече отчетените обнадеждаващи резултати от въвеждането на нискоемисионната зона за транспорт, ускорената подмяна на печките на твърдо гориво и другите мерки, прилагани от Общината с цел подобряване качеството на въздуха.

Сред тях са разширяването на метрото в София, подмяна на подвижния състав на наземния градски транспорт, разширяването на зелената система в града и увеличаване на обхвата на механизирано метене и миене на улиците с над 30%. Предстои и въвеждане на единни минимални стандарти за училищна среда, които ще регламентират проветряването и използването на филтриращи системи, посочват от общината.

От 1 декември 2025 г. Столичната община отново ще въведе нискоемисионната зона за автомобили в централната градска част, като тази година нейният обхват се разширява. В т.нар. малък ринг движението ще бъде ограничено за автомобили от първа и втора екогрупа, а в големия ринг – за превозни средства с първа екогрупа. Целта е да се намали замърсяването на въздуха с азотни оксиди и фини прахови частици през зимните месеци, когато автомобилният трафик е по-интензивен.