Полша в повишена готовност след „безпрецедентен“ саботаж на железопътна линия с възможна руска следа

Полският премиер Доналд Туск определи скорошния взрив на ключова железопътна линия между Варшава и Люблин като „безпрецедентен акт на саботаж, насочен срещу сигурността на полската държава и нейните граждани“. Инцидентът, станал близо до село Мика, е причинен от взривно устройство, поставено върху релсите, което е унищожило участък от линията. Туск подчерта, че спешните служби и прокуратурата работят активно на мястото на инцидента.

„Провежда се разследване. Както при предишни подобни случаи, ще заловим извършителите, независимо кой ги подкрепя“, добави премиерът, като изрази тревога относно целенасоченото поразяване на стратегическа линия, използвана за граждански транспорт и доставки на помощ за Украйна. Допълнителни щети са регистрирани и по други участъци от маршрута, което накара властите да разширят разследването.

Вътрешният министър Марчин Кервински също потвърди саботажа, заявявайки: „Няма съмнение, че става дума за акт на саботаж“, и потвърди, че друг участък от линията, където релсите са били повредени, е под специално наблюдение. Инцидентът, първоначално съобщен в неделя сутринта, когато машинист на регионален влак забелязал липсваща част от релсите, подчертава продължаващите проблеми със сигурността в Полша на фона на повишени хибридни заплахи от Русия и Беларус.

Взривът засили опасенията за саботаж с руска връзка, насочен към полската инфраструктура, и отразява по-широките регионални напрежения. Очаква се полски и съюзнически официални представители да излязат с допълнителни изявления, докато разследването продължава.