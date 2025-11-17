Васил Велев: 4 милиона души ще се почувстват излъгани от Бюджет 2026

В България се води имитация на диалог и заради това работодателите не искат да стават съучастници на най-пагубния Бюджет 2026. Това заяви днес председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от БНТ.

По думите му над 4 милиона души няма да са доволни от бюджета и ще се почувстват излъгани. "Бюджетът е добър за репресивния апарат на силовите структури на МВР и на Министерство на отбраната, в съда, в прокуратурата и във висшето образование. Всички останали са ощетени," заяви Велев.

Бюджет за наивници

Председателят на АИКБ беше категоричен, че предложеният бюджет не е възможният най-добър вариант. "Бюджетът е за наивници. Това не е възможният бюджет, а той може да бъде много по-добър – без да се увеличават осигурителните тежести за хората, без увеличаване на максималния осигурителен доход и без увеличаване на данък дивидент," посочи той.

Велев определи като "глупаво" предложеното увеличение в пенсионната осигуровка с два процента. Според него това е поредното решение, което ще удари преди всичко работещите в частния сектор.

Липсва диалог

Бившият социален министър Христина Христова посочи, че диалогът между социалните партньори за бюджета на държавата е изключително важен. "Липсва ми, че диалогът между работодателите и синдикатите по време на Тристранката не се състоя. От 1 януари ще приемем еврото, променяме националната валута и това не може да бъде без значение. Няма място за демонстриране на недоволство по начин, който е извън демократичните формати," коментира тя.

Христова добави, че през последните години разходната част в бюджета е нараснала значително – с пенсиите и увеличението на заплатите. Но нищо от това не е свързано нито с производителност, нито с инвестиции, посочи бившият министър.

Искане за аргументи

Тя настоя да се дадат аргументи пред обществото защо бюджетът е такъв, дори ако не е добър. "Важното е да има разумни, принципни, аргументирани дебати по бюджета от уважение към хората," заключи Христова.

Напомняме, че работодателските организации бойкотираха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 6 ноември, на което трябваше да се обсъди проектобюджетът за 2026 година. Тогава Велев заяви, че увеличаването на осигуровките е най-грешното решение в бюджета.