Не отхвърляйте това, което ви се предлага в този ден

Луната във Везни носи енергия на баланс, хармония и стремеж към красотата в живота. Снижена е вероятността от конфликти. Лесно се осъществяват контактите и се стига до компромиси. На никого не му се иска сега да спори, да обижда, лесно се приема чуждо мнение. Подходящо време да се помирите с тези, с които сте скарани. Сега по-лесно се осъществява прошката и хората се приемат един друг. През това време хората отдават повече значение на външните правила на приличие, нормите на етикета и затова са деликатни и приятни в общуването си.

Когато Луната е във Везни, емоциите се насочват към нуждата от справедливост и взаимност. Вибрациите на Везните носят колебание и нерешителност и в тези дни трудно се взема решение и се прави избор. Настроението като цяло е стабилно.

Влиянието на Луната във Везни, прави този период подходящ за романтика, за споделяне на нежност и за създаване на атмосфера на красота и уют. В сферата на забавленията ни насърчава да избираме социална активности — срещи с приятели, посещения на културни събития, изкуство, музика, танци. Тя ни приканва да се наслаждаваме на хармонични преживявания, които съчетават удоволствие и връзка с другите.

По отношение на здравето този транзит напомня за важността на баланса. Много подходящи са занимания с йога, тъй като привеждат енергийната система в равновесие. Бъбреците да не се претоварват, пийте по-малко течности и избягвайте алкохол. Уязвими са освен бъбреците и пикочния мехур, ендокринната система, най-вече подстомашната жлеза. Хора с диабет и проблеми с панкреаса трябва да особено внимателни.

Луната излиза на празен ход от 13:52ч до 23:46ч. В този период не се препоръчва да се предприема нищо ново и важно. След това Луната се премества в знак Скорпион.

Лунен календар: 27 лунен ден от 04:32ч на 17 ноември до 05:36ч на 18 ноември

Мистичен ден, време за откровения, познания и тайни. Символ на деня е Магическия жезъл и именно сега може да получите всички знания, които са ви нужни, да разберете направлението, в което трябва да се движите. В този ден човек може да стигне до интуитивно прозрение, просветление или озарение - задействат се мистериите на Нептун. Може да срещнете някой, да попаднете на книга или филм, да дочуете случаен разговор, които ще ви дадат всичко необходимо, което да ви помогне да подобрите живота си по най-добрия за вас начин. Не отхвърляйте това, което ви се предлага днес. Време за подготовка за нов жизнен етап.

Подходящо време за благотворителност. Счита се, че парите дадени за благотворителност с чисто сърце, създават светла карма и в последствие носят богатства – както материални, така и духовни.

Усилва се стремежът към тайното, невидимото, окултното познание. Вслушвайте се в своя вътрешен глас. Отворете сетивата си. Внимателно се вгледайте и вслушайте в света, който ви заобикаля. Търсете съзнателно и тълкувайте знаците, които ви изпраща Вселената. Непременно се замислете за трудностите, които ви мъчат. Може да намерите ненадейно изход от сложните ситуации.

Не се препоръчва да се започват нови дела. Човек може да стане жертва на собствените си илюзии. Опасни са всякакви заблуди, разсеяност, затова се препоръчват медитации, молитви, концентрация и самоосъзнаване. Задача номер едно е да намерим смисъла на живота. Опасни са пиянството, да се слуша силна музика, да сте дълго време сънливи. Не се препоръчва да се купуват нови неща.

Камъни на деня са аметист, изумруд, розов кварц, селенит и лунен камък.

Много е важно в основата на секса да стои любовта, близостта, приятелските отношения, а не само чистата физиология. Идеално време за първи полов контакт или за зачатие.

Добре за подстрижка. Подходящо е за всички, които се грижат за външния си вид и искат да направят впечатление. Това ще засили вашето обаяние и постигане на успех пред околните.

Обърнете внимание на сънищата. Те могат да ви разкрият нещо, което отдавна искате да узнаете.