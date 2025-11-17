Нова магнитна буря връхлита Земята днес

Земята отново е под въздействието на слънчево изригване днес, показват данни от специализирания сайт Meteo Agent. Магнитната буря има Kp индекс пет и е от клас C7, което се определя като умерена геомагнитна активност.

През изминалата седмица планетата беше под влияние на силни геомагнитни бури почти всеки ден. На 12 ноември учените от Българската академия на науките регистрираха екстремно силна магнитна буря с К-индекс девет - максималната стойност по скалата. Явлението беше причинено от канонада от слънчеви изригвания в продължение на три дни.

Според прогнозите на експертите, магнитната активност продължава да се променя динамично през този период. Различни прогнозни модели показват колебания в геомагнитното поле, като някои източници очакват временно успокояване, докато други регистрират умерена активност.

Как магнитните бури влияят на хората

Чувствителните към метеорологичните промени хора могат да усетят редица симптоми по време на геомагнитни смущения. При децата се наблюдават липса на апетит, раздразнителност, безпокойство и трудно заспиване. Учените доказаха, че в организма се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън.

При възрастните могат да се появят главоболие, болки в ставите, изпотяване на крайниците, обща телесна слабост и дискомфорт в областта на гърдите. Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи заедно със сърдечния ритъм.

Поради понижената концентрация на кислород във въздуха при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт. Увеличаването на хормоните на стреса - кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове, причинява и чести прояви на агресия.

Какво представляват магнитните бури

Магнитните бури възникват, когато Слънцето произвежда мощни изригвания и изхвърля поток от заредени частици - протони и електрони. Когато те достигнат Земята, взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера, което води до различни ефекти.

Тези ефекти могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа. Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Kp-индекс, който варира от нула до девет.