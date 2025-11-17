Как ще пазаруваме от вендинг машини след 1 януари

Операторите на вендинг машини за кафе и храни водят разговори да получат отсрочка от един месец, за да пренастроят автоматите след официалното приемане на еврото от 1 януари догодина. Ако това не се случи, съществува риск в първите дни на новата година масово хората в болници, автогари и малките населени места да останат без достъп до тази услуга, съобщава БНТ.

Заради изискванията на закона препрограмирането на устройствата не може да започне преди официалното приемане на еврото като разплащателна единица. В същото време, за да избегнат този риск на летищата във Варна и Бургас ползвателите на паркомати вече имат възможност да плащат таксите си с карта.

Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?

По данни на Българската вендинг асоциация има над 30 хиляди вендинг автомати за храни и напитки, но пък много малка част от тях позволяват разплащания с карта. Поставянето на нови монетници и нов софтуер на касовите апарати ще затрудни оперирането с тях в първите дни на новата година.

Рискът да не може да си купите кафе или чай от машина на улицата на 1 януари е твърде голям. Ако сте празнували Нова година в малко населено място - това е сигурно.

Тодор Каназирев от Българска вендинг асоциация обяснява: "Ние няма как да се справим на 1 януари. Да почнем да продаваме само в евро. За всяка една машина. Трябва да бъде подменен монетният механизъм. На някоя част от касовите апарати, които нямат втори GPRS канал, трябва да бъде касовият апарат свален, а в сервиз оторизиран, който да превалутира самия касов апарат. Да му сложи ъпдейта, че вече е в евро."

Затова от бранша се надяват да получат отсрочка от един месец. "В този период, в който ние трябва да настроим нашите машини, ние няма как да я предоставим тази услуга на никой, в малки населени места, болници. Ние на 1 януари, ако спрем машините, те ще останат реално без достъп до кафе, енергийни напитки, топла напитка, вода, вафла", обяснява още Каназирев.

Само най-ниските дози лекарства ще се продават от вендинг автомати

За преустройството на всички вендинг автомати разходите на оператор са минимум 100 лева на машина. От асоциацията казват, че по закон нямат право да вдигат цените, въпреки че имат основания за това.

"Нашите цени могат да бъдат на 5 или на 0. Всичко, което струва 80 стотинки, ще почне да струва 40 евроцента. Това за бизнеса е много тежък удар. Ние продаваме много бройки и тези 2 стотинки на нас ни костват чиста печалба", добавя Каназирев от Българската вендинг асоциация.

Освен вендинг машините, и апаратите, с които се плаща на паркингите в молове и други обекти, трябва да бъдат подменени. За да се справят с проблема, на летищата във Варна и Бургас заплащането вече е възможно и чрез постерминали.

Светлана Симеонова - директор „Търговски дейности и клиентско изживяване“ на оператора на летищата в Бурас и Варна, казва: "Ние вече сме въвели на всички паркомати картови разплащания, така че няма да има промяна от 1 януари. Сравнително отскоро е промяната, но ние изследваме световните тенденции. Все повече и повече картовите разплащания, знаете, че навлизат навсякъде."

Ако все пак ползвателите нямат карти - и в момента, и след 1 януари 2026 г. таксите за паркиране на двата аеропорта ще могат да се платят на гише.

Ако имаме събрани стотинки в касички, няколко съвета какво да направим с тях. Най-лесно е да ги изхарчим до 31 декември или да ги дадем за благотворителност. Ако не успеем, след първи януари търговците ще продължат да ги приемат, но ако им дадем повече от 50 броя при едно плащане може и да ни ги откажат. В касовия център на БНБ може да ги смените за хартиени банкноти в новата валута. Ако сте сортирали 1,2 или 5 стотинки ще ви ги приемат без такса, без значение от сумата. Но ако имате над 200 лева в монети от 10, 20 и 50 стотинки, 1 и 2 лева - може да ви начислят такса при замяната.



