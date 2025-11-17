Вдовицата на първата жертва от Чернобил загина при руски удар по Киев

Наталия Ходемчук, вдовица на Валерий Ходемчук, първият човек, загинал при инцидента в Чернобил през 1986 година, е сред потвърдените жертви на масирания руски удар по Киев в нощта на 14 срещу 15 ноември. Държавната агенция за управление на зоната за отчуждение съобщи, че 73-годишната жена е получила тежки наранявания, след като дрон се е врязал в жилищен блок в квартал Троещина, подпалвайки и напълно унищожавайки дома й.

Тя е била откарана по спешност в Центъра за изгаряния до метростанция Черниговска, но въпреки усилията на лекарите, животът й не е могъл да бъде спасен. С нейната смърт броят на потвърдените жертви от удара по украинската столица на 14 ноември достигна седем. Ранените са поне 36, а щети има в девет района на Киев след масирания обстрел с ракети и дронове.

Президентът Володимир Зеленски реагира на новината на 15 ноември, определяйки смъртта на Ходемчук като поредната трагедия, причинена от Русия. Той подчерта, че украинци, преживели Чернобил и допринесли за възстановяването на страната, отново се оказват в опасност заради продължаващите атаки.

Зеленски заяви, че Украйна спешно се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана, по-добри защитни средства и твърда подкрепа от международните партньори. Според него това са единствените инструменти, които могат да спрат руските удари и да гарантират основното право на безопасност за украинските семейства.

Катастрофата в Чернобил на 26 април 1986 година, тогава Украйна е част от Съветския съюз, остава най-тежкото ядрено бедствие по брой цивилни жертви. Валерий Ходемчук загива на място при експлозията в четвърти реактор. Тленните му останки никога не са открити, а мемориал в негова чест е включен в саркофага, който покрива реактора.

През десетилетията Наталия Ходемчук активно е поддържала жив спомена за съпруга си. Тя често е посещавала Чернобил, мемориала, посветен на него, както и символичния му гроб на гробището в Митин. Двамата със съпруга си имат две деца, а тя оставя след себе си внуци, които наследяват нейните снимки, разкази и лични спомени, свързани не само с трагедията, но и с годишнините, които тя е помагала да се организират.

По данни на Световната здравна организация около 4 000 души са починали в резултат на Чернобилската катастрофа вследствие на остра радиация, рак на щитовидната жлеза или радиационно индуцирана левкемия.