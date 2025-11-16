Тъжна вест: Издъхна астроложката Алена

Любимата астроложка на bTV Светлана Тилкова-Алена пое към звездите. Алена почина днес на 70-годишна възраст, съобщи съпругът ѝ Андрей, с когото бяха непобедим екип, предаде бТВ.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Тя е член и на Американския астрологичен съюз.

Поклонението ще бъде на 18.11.2025 година от 11 часа в църквата „Света София.“

С прогнозите си Алена е помогнала на хиляди свои последователи. Тя е астролог на световно ниво – член е на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

Родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.

Твърди, че е виждала „незримия свят“ още от детството, което е формирало нейния интерес към астрология и нумерология.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония.

В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“.

Най-новите ѝ коледни книги предстои да излязат от печатницата.

Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Алена защитава идеята, че съдбата и характерът на човека могат да се разберат чрез звездната карта, кармата и преражданията.

Според нея астрологията не е просто развлечение, а средство за духовно осъзнаване и развитие: чрез астрологията човек може да разбере своите заложби, кармичните уроци и житейския си път.

