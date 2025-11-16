Пропи се? Анна-Шермин надига чашата от сутрин до вечер

Анна-Шермин Метушева, една от най-коментираните участнички в „Ергенът: „Любов в рая”, редовно се оказа в центъра на скандала. Причината се крие в нейния труден характер, но и в злоупотребата й с алкохола. Блондинката надига чашата от сутрин до вечер. Тя остава да купонясва до ранни зори - буквално до 6 сутринта, издадоха я съквартирантите й. Изглежда, че зад блясъка на нейната широка усмивка и уверената походка се крие порок, с който не е ясно дали ще успее да се справи.

„Всяка вечер си сипваше, уж само за настроение, а после започваха драми и скандали. Обикновено пиеше до сутринта!”, разказват останалите участници в шоуто. И допълват: „После се прави, че нищо не е станало, но ние всички помним какви сцени разиграва, а и зрителите виждат”. Според останалите участнички, смуглата мацка има сериозни проблеми с пиенето и най-вероятно е алкохоличка, пише "Уикенд".

Аудиторията на шоуто също забеляза, че именно след няколко чашки шампанско Шермин става особено емоционална, нападателна и склонна към конфронтации - независимо дали става дума за ревност, обида или просто търсене на внимание. Мнозина смятат, че спиртните напитки са нейното оръжие за увереност, което обаче бързо се превръща в причина за напрежение в имението.

До този момент Анна успя да надмине дори най-емоционалните участнички в историята на формата със скандалите, които заформя. Публиката я описва като „вулкан от противоречия”. Тя става неконтролируема, когато алкохолът влезе в играта.

Докато конкурентката на Метушева – певицата Киара, се опитва да покаже най-доброто от себе си пред Красимир Томов, Шермин очевидно е избрала друг подход – този на бурните нощи и спонтанните емоции. В последните епизоди се разбра, че тя вече дели стая с бизнесмена и отношенията им са станали не просто близки, а направо интимни, което добави още масло в огъня. Вече стана ясно, че устата блондинка и собственика на заложни къщи са правили секс в банята, където няма камери, но има микрофони и всичко се чува.

Потребители в мрежата не спестяват критики и дори иронични коментари към Метушева. След като предаването доби популярност и реакциите към нея станаха все по-негативни, тя е напуснала страната. В момента блондинката се намира в Израел, като очевидно е решила да се покрие от публичния натиск и от бурята, която сама предизвика. По думите на нейни познати, тя е изключила телефона си и избягва коментари по темата. Зрителите обаче не забравят лесно. „Хората очакваха страст и романтика, а получиха алкохолни изцепки и скандали!”, ядосват се фенове на предаването. Някои дори призоваха продукцията да вземе отношение, тъй като „примерът, който тя дава, е лош, а поведението ѝ - деструктивно”.

Въпреки критиките, името на Шермин продължава да е едно от най-обсъжданите. Дали това е началото на нов сезон в личния й сериал, тепърва ще разберем. Засега тя е в Израел, докато в България още се говори за нея, най-вече в негативен аспект. Може би е избрала да се скрие, може би подготвя своето завръщане с гръм и трясък, а може би просто чака бурята да утихне с чаша в ръка.



