Божанов: Бюджет'26 не е на ГЕРБ, БСП и ИТН, а на Пеевски

Този бюджет дори не е социален, а повече е преразпределение от държавата, но когато тя е с високи нива на корупция, тогава това преразпределение е неефективно - в добрия случай и изцяло корупционно - в лошия, в който всъщност се намираме.

Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов, като определи Бюджет 2026 като много лош:

"Този бюджет просто харчи. Той взема от работещите, взема от тези, които се осигуряват, взема от бизнеса и ги налива в касичките на Пеевски и в силовите структури, чиито заплати се увеличават значително. Предвидените пари през ББР да се харчат, те казват, че това ще бъде за финансиране на Общинската програма, но виждайки всички снимки на кметове под герба, тя е изцяло под контрола на Пеевски през Министерството на финансите и през МРРБ, защото отива един кмет, който има проблем, от една страна са му разкопани улиците и той не получава пари да си довърши това, от друга - отива КПК и му казва, че имат нещо за него, хванали са го в нещо, често това са дребни неща, и му казват, че за да си реши и двата проблема - да отиде и да се снима при Пеевски под герба. Затова имаше една опашка от хора, които да се снимат там. Вероятно Пеевски посочва и фирмите, които да градят тези общински проекти. Такива са касичките на Пеевски - тегли се дълг, за да се финансират подобни неща".

В последните два бюджета - когато управлението е на настоящия кабинет "Желязков" - има ръст на процента преразпределение от БВП до 46%, което е изключително тревожно и води до скорошен сблъсък с айсберга, коментира той.

Бюджетът за следващата година не е на ГЕРБ, не е и на БСП, нито на ИТН, това е бюджетът на Делян Пеевски, смята Божанов, като уточни, че първите, които са излезли да защитават Бюджет 2026, са били лидерът на "ДПС-Ново начало" и депутатът от тази парламентарна група - Йордан Цонев.

Той припомни, че още през септември са изпратили на финансовия министър Теменужка Петкова предложения за десни мерки, които обаче не са били включени при изготвянето на държавната план-сметка за догодина:

"Те не бяха приети, разбира се, но ние ще ги предложим отново между първо и второ четене на бюджета в парламента. Предлагахме около 30-ина мерки - сред тях са тавани на бонусите в публичния сектор, частните болници да правят търгове, гражданите да получават уведомления при хоспитализация, за да се хванат фиктивните хоспитализации. За системата на ТЕЛК също сме предложили механизъм чрез дигитализация и оценка на риска да не се стига до фрапиращи случаи. Бюджетът за хора с увреждания е 4 млрд. лева и те не стигат до хората с увреждания, а до хора, които искат да си имат паркоместа или да си имат някакъв допълнителен доход, без да имат някакви увреждания. Ако искат да кажат, че бюджетът е социален, да направят реформа там".

Румен Спецов не отговаря на критериите в закона за това да бъде особен управител на "Лукойл", категоричен беше депутатът от ПП-ДБ и коментира:

"Това да си бил данъчен и да си проверявал "Лукойл" няма нищо общо с опит в петролната индустрия. Но така си го гласуваха, че дори да противоречи на закона - не може да се обжалва".

Според него временно позитивният резултат е, че има изключение и рафинерията ще може да работи в следващите 5 месеца, но са били допуснати много грешки в процеса, защото и по действащия закон, който по предложение на ДБ е приет през 2023 г., е можело да бъде назначен особен управител много по-рано:

"В тия 5 месеца трябва да се ограничат финансовите потоци към Русия, каквато е целта на санкциите - да се ограничат парите за финансиране на войната. Крайната цел е да бъде продадена рафинерията и всички други активи на западен инвеститор, който не носи стратегически увреждащо влияние, каквото носи всеки руски актив в България. ... Има рискове от подхода, който избраха управляващите".