Тези неща привличат бедност в дома: Разчистете ги преди Нова година!

Краят на годината е идеално време не само за равносметка, но и за разчистване на пространството. Натрупаните безпорядъци, счупените предмети и нещата, които предизвикват неприятни спомени, според народната мъдрост блокират енергията на богатството и привличат проблеми.

Почистване на пространството

Дори и да не вярвате в суеверия, отърваването от безпорядъка освобождава място за нови покупки и свежа енергия.

Счупени чинии и напукани огледала

Защо е опасно. Според суеверието, всеки съд с пукнатини, отчупени ръбове е пряк символ на "разбито" щастие и финансова загуба.

Огледала. Счупеното огледало се смята за един от най-мощните "магнити" за нещастие и дори може да блокира енергийните потоци. Изхвърлете го веднага!

Часовник

Часовниците символизират времето и движението напред. Спрял или счупен часовник, оставен неизползван, сякаш "замразява" финансовия ви напредък и кариера.

Стари метли, мопове и парцали

Защо е опасно: Предметите, които използвате за подреждане, натрупват негативна енергия и мръсотия, символизиращи бедност и проблеми. Ако метлата е стара и клонките ѝ падат, тя трябва да бъде сменена преди Нова година.

Празни портфейли и чанти

Защо е опасно: Използването на празен портфейл като сувенир или запазването на стара, скъсана чанта отблъсква парите. Те се нуждаят от "дом" и ако той е празен, такъв ще бъде и вашият бюджет.

Износени и скъсани дрехи

Защо е опасно. Дрехите, които сте съхранявали от години, особено ако са скъсани, символизират износване и нужда. Отървете се от вещи, които не сте носили повече от година, за да освободите място за нови.

Какво блокира щастието и парите

Някои предмети не са счупени, но носят тежко емоционално или енергийно бреме, което възпрепятства успеха.

Сухи цветя и сухи букети

Защо е опасно. Сухите цветя, особено букетите, оставени във ваза с години, се считат за "вампири" на жизнената енергия, тъй като носят енергията на смъртта и застоя. Те възпрепятстват нови, жизнени взаимоотношения и финансови потоци.

Стари, износени чехли

Защо е опасно: Пантофите символизират домашния уют. Износените, скъсани или мръсни обувки привличат болести и неприятности, защото "краката не могат да стоят здраво на земята".

Ненужни стари обувки

Защо е опасно. Това е особено вярно за обувките, които не носите, но държите видими. Те действат като "котва", която ви пречи да се движите напред към нови цели.

Неща, подарени от "необичани" хора

Защо е опасно: Дори да е красива ваза, ако я свързвате с някого, с когото сте имали конфликти, тя ще носи негативен емоционален заряд и ще блокира положителната енергия в дома.

Стари чекове и касови бележки

Защо е опасно: Пазенето на стари, ненужни касови бележки и фактури (освен ако не са необходими за данъци) символизира фиксиране върху минали разходи и "капани на дълга".

Счупени домакински уреди

Защо е опасно. Домакински уреди, мебели – всичко, което не използвате и не можете да занесете в сервиз – се превръща в символи на застой и загуба. Те блокират енергията ви за движение. Ясно определете какво все още си струва да се поправи и кои неща принадлежат на боклука.

Стари неща, които може да са ви полезни

Защо е опасно: Тези предмети претрупват пространството ви и създават усещане за липса. Ако не сте ги използвали повече от година, изхвърлете ги или ги дарете.

Ненужни лекарства с изтекъл срок на годност

Защо е опасно. Аптечка, пълна с лекарства с изтекъл срок на годност, символизира очакването на болестта и я привлича. Освободете това пространство за здраве.

Картини

Защо е опасно. Тъмни картини, фотографии с негативен оттенък, репродукции, които отдавна са загубили цвета си – всичко това създава обезпокоителна атмосфера.

Несъответстващи елементи

Защо е опасно. Една пантофка, една ръкавица, една обица – това са символи на непълнота, самота и загуба.

Стари календари

Защо е опасно. Разбира се, сладка котка или куче на корицата, с оградени важни празници – всичко това е хубаво, но подобен елемент ви връща в миналото и блокира актуализациите.

Празни консерви и бутилки

Защо е опасно. Според фън шуй, празното пространство в дома, особено празните чинии, символизира празен портфейл. Отървете се от стъклените съдове, които определено няма да използвате за консервиране. Същото важи и за кутиите и торбичките.

Като изхвърлите тези неща преди Нова година, вие не просто разчиствате безпорядъка, а символично се подготвяте за нова, успешна и финансово просперираща година.