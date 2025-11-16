В Сочи: Костадинов гушна Чебурашка, ръкува се с Дмитрий Медведев

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува снимки от визитата си в руския град Сочи, заедно с евродепутката Рада Лайкова. В коментар по-известният като Костя Копейкин написа:

"Специален поздрав от Чебурашка за всички евроатлантици от Олимпийския стадион "Фишт" в Сочи.

До мен е бъдещия канцлер на Германия - Рада фон дер Лайкен.

Забавна неделя!"

Той предвожда там делегация, в която са още Ангел Георгиев - народен представител от ПГ на "Възраждане", и евродепутатите Рада Лайкова и Петър Волгин.

Това е и най-голямата делегация на форума, съставена от четирима официални представители.

"Вчера се срещнах с Дмитрий Медведев в Сочи. Разговаряхме в съдържателна двустранна среща в рамките на формата "БРИКС - ЕС". Заедно с нас имаше представители, депутати и евродепутати, на общо 10 европейски държави. Делегацията на Възраждане от 4 човека беше най-многобройна, което е показателно за отношението към нас. Днес форумът продължава, като ще изнеса доклад по темата за сътрудничеството между БРИКС и ЕС. Присъстват представители на управляващите партии във всички страни-членки на БРИКС. В понеделник друга делегация на Възраждане заминава за Китай, а на 23 ноември на свой ред посрещаме делегация от китайския парламент, която ще ни гостува. Възраждане пише история, уважаеми сънародници, и нямаме никакво намерение да спираме! Време ни е за Възраждане! Да живее България!", написа Костадин Костадинов във Фейсбук.