Световният мюзикъл на бродуей SIX с трибют на българска сцена

Световният мюзикъл на бродуей SIX с трибют на българска сцена
Световноизвестният мюзикъл на Луси Мости Тоби Марлоу представя нов драматургичен прочит за съдбата на шестте съпруги на Хенри VIII.

Модерен преразказ на тяхната история изпълнен с класика и съвременност, музика и блясък, енергия и танц!

През музиката и историите на шестте кралици, зрителите се запознават с исторически личности и епохи по начин, адекватен на съвремието. В основата на това музикално предизвикателство е певицата, продуцент и вокален педагог Теодора Орешенска – Теа, дългогодишен вокален треньор в "Гласът на България."

Главните роли в мюзикъла са поверени на фаворитката от "Гласът на България" – Надежда Ковачева, момичетата от трио VIVA, актрисата и водеща Яна Николова и талантливата гимназистка Ния Шишкова.

SIX е мюзикъл, поставен на бродуейска сцена едва преди пет години, но печели многобройни награди, като награда "Тони” през 2022 г. за най-добра музика.

Авторите Марлоу и Мосс споделят, че при разработването на образите са използвали реални поп звезди за вдъхновение и композиране, като Бионсе, Адел, Алиша Кийс, Ники Минаж и др.

Спектакълът е със специалното участие на бенда на "Гласът на България" – Борислав Бояджиев – Борче, Ангел Дюлгеров, Стефан Стефанов и Калин Жечев.

Хореография – Виктория Петкова.

Адаптация на текст на български – Яна Николова.

Продуцент на проекта – JUKEBOX SONG SCHOOL.

Премиера – 27 ноември в София, SOFIA LIVE CLUB, от 20 ч.

Певицата, продуцент и вокален педагог Теодора Орешенска – Теа,

