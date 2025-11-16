Радан Кънев: 16-годишният ми син беше задържан за 24 часа за около грам марихуана

Евродепутатът Радан Кънев коментира чрез пост във Фейсбук новината от вчера, че синът му и задържан в София за притежание на марихуана.

В него Кънев обяснява, че 16-годишният му син Борис е бил спрян за рутинна проверка от патрул на МВР вчера около 8:50 ч. сутринта в близост до дома им в кв. „Манастирски ливади“. Момчето се е прибирало след гостуване при приятели. Полицаите са открили у него около грам марихуана.

„Обадиха се веднага, аз ги срещнах на мястото на проверката, където подписахме съответните документи и синът ми доброволно предаде откритото вещество на криминална полиция“, пише евродепутатът.

След това синът му е отведен в 6-о Районно управление, където му е наложена мярка полицейско задържане за 24 часа. По-късно е освободен, след повдигане на обвинение за притежание на наркотично вещество, представляващо маловажен случай.

„По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно. Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона. Независимо колко честа е употребата на марихуана и колко достъпна е тя за децата ни, ние с Деница никога не сме проявявали толерантност към забранени вещества и сме отделили немалко време да убеждаваме детето си да не се подхлъзва по това изкушение. За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход.

Честно казано, не разбирам защо е необходимо в тези случаи децата да бъдат задържани, особено след като родителите са реагирали още преди задържането. Но от много разговори с познати и колеги-адвокати разбрах, че това е обичайната практика на МВР. Без да я одобрявам, не очаквам, че за нашето семейство важат различни правила. Надявам се в бъдеще да бъдат променени“, коментира Кънев.

В заключение той благодари на всички свои приятели и съмишленици, които са се обадили с подкрепа и тревога за детето му, и на медиите за сдържаното отразяване на ареста.







