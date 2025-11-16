Рибарски: Назначаването на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“ поражда сериозни въпроси

Назначаването на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл Нефтохим“ предизвика остри реакции в парламента.

След решението за назначаването му на поста страната да получи отсрочка от санкциите към компанията от Великобритания и САЩ.

Темата коментира пред бТВ зам.-председателят на парламентарната комисия по енергетика и депутат от ПП–ДБ Радослав Рибарски.

Според него Спецов не отговаря на законовите изисквания за поста, включително и за необходимия минимум от 5 години релевантен управленски опит.

Рибарски допълни, че Румен Спецов е „изправен пред сериозни решения“ в управлението на рафинерията и че липсата на опит поражда съмнения.

Той подчерта, че първата и най-важна задача на особения управител е да възложи независим одит на „Лукойл“, който да разкрие дали има нарушения назад във времето. Резултатите трябва да бъдат предоставени на НАП.

По думите на Рибарски управляващите са създали впечатление, че назначението на Спецов е съгласувано с американските власти, но той поставя това под съмнение: „Не вярвам американската администрация да ни пише законодателство. Това звучи като оправдание“.

Според депутата от ПП-ДБ страната не трябва да разчита единствено на получения гратисен период по санкциите, а Спецов трябва спешно да осигури безрискови механизми за разплащане и доставки на суров петрол.

Рибарски подчерта, че най-важният въпрос остава продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“, за които според него има интерес от международни инвестиционни фондове.

„Лично аз разчитам това да се случи – някой да купи „Лукойл“. Рисковете за държавата идват от новото законодателство, което дава безконтролни правомощия на особения управител“, коментира депутатът.

Радослав Рибарски коментирана и предложения от правителството проектобюджет за 2026 г.

Той обвини ГЕРБ, че започват дебатите по бюджета с „нападения срещу Василев“, вместо с разговори със социалните партньори.

Според него Асен Василев е доказал, че може да изготвя добри бюджети, получили висока оценка от европейските институции, и благодарение на които България се приближи до еврозоната.

Депутатът от ПП-ДБ заяви, че в проектобюджета на Теменужка Петкова разходната част е силно раздутa и вече две години се нарушава Законът за публичните финанси. ПП–ДБ ще предложи съкращения на разходи между първо и второ четене.





