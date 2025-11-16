"Файненшъл таймс": Торби с пари и златна тоалетна - корупционната криза, която поглъща правителството на Зеленски

Високопоставени украински представители са обвинени, че са вземали подкупи от проекти за укрепване на енергийните съоръжения по време на война, което предизвика вълна от обществено възмущение.

Автор: Фабрис Депре за Файненшъл таймс" от Киев

Факсимиле: "Файненшъл таймс"

Правоохранителните органи претърсват разточителни апартаменти в Киев, един от които със златна тоалетна. Снимки на пътни чанти, пълни с пари в брой. Аудиозаписи на служители, които обсъждат стратегии за пране на пари.

Това са част от подробностите, които през изминалата седмица шокираха украинците, след като администрацията на президента Володимир Зеленски беше погълната от най-големия корупционен скандал, откакто той пое поста – скандал, който дестабилизира ръководството в Киев в критичен момент от войната.

Това лято Зеленски и най-близките му съратници се опитаха да обезвредят независимите антикорупционни агенции точно когато те финализираха мащабно разследване, насочено към вътрешния кръг на президента. Но украинският президент и неговите съюзници бяха принудени да се откажат от този опит след масови протести и възмущение от западните партньори на страната.

Невъзпрепятствани, разследващите органи публикуваха тази седмица голямо количество подробни доказателства, включително уличаващи твърдения, че висши фигури са получавали комисионни от строителни проекти за защита на електроцентрали от руски ракетни атаки – в момент, когато украинците живеят с ежедневни режимни прекъсвания на електричеството.

Разкритията предизвикаха вълна от обществен гняв — „как приятелите на президента ограбваха страната по време на война“, гласи типично заглавие в новинарския сайт „Украинска правда“ — и наложиха промяна на подхода.

Зеленски най-сетне се обърна срещу заподозрените в опит да защити президентството си. В сряда украинският президент поиска оставките на министъра на правосъдието Герман Галущенко и на министъра на енергетиката Светлана Гринчук; и двамата впоследствие бяха отстранени и от Съвета за национална сигурност.

Той също така наложи санкции на Тимур Миндич — приятел и бивш бизнес партньор, обвинен по делото. Разследващите заявиха, че Миндич е бил „съорганизатор“ на предполагаемата схема и че през неговия офис са преминали около 100 млн. долара незаконни средства.

„Той контролираше работата на т.нар. ‘пералня’, където са били изпирани престъпно придобити средства“, заяви Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ). Миндич не бе открит незабавно за коментар.

Въпреки рязката промяна в подхода на Зеленски, реакцията му бе критикувана като колеблива, а политиците очакват нови разкрития, които могат да навредят още повече на близките съюзници на човека, който води Украйна през жестокия конфликт с Русия.

Украинският инвестиционен банкер и политически коментатор Сергей Фурса написа в сряда: „Не можем да си позволим украинският президент, украинското правителство да загубят и последните остатъци от легитимност по време на война. В противен случай рискуваме да загубим държавата по същия начин, както по време на Първата световна война, когато дезертьорството на фронта се наслагваше върху масовото отчаяние и политическите раздори.“

НАБУ съобщи по-рано тази седмица, че е извършило повече от 70 претърсвания и е арестувало петима души в „мащабна операция“ съвместно със Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) за разкриване на корупция в енергийния сектор.

Разследващите заявиха, че длъжностни лица и бизнесмени са заговорничили да принуждават доставчиците на „Енергоатом“, държавната компания за ядрена енергетика, да плащат подкупи в размер на 10 до 15 процента от стойността на всеки договор.

Резултатът от 15-месечното разследване, за което НАБУ каза, че е събрало повече от 1000 часа записи от подслушвания, предизвика ярост в Украйна. Според НАБУ част от подкупите са били вземани от изпълнители, наети да строят защитни конструкции около подстанции срещу руски дронови и ракетни атаки.

„Сега Зеленски държи дистанция от хората, замесени в случая, и особено се старае да избегне всякаква асоциация с Миндич“, каза Владимир Фесенко, политолог, базиран в Киев.

Според главния детектив на НАБУ Александър Абакумов, Миндич, който е съсобственик на развлекателната компания „Квартал 95“, основана от Зеленски, е бил предупреден предварително и е избягал от Украйна часове преди започването на разследването.



Друг близък приятел и съюзник на Зеленски, бившият вицепремиер Олексий Чернишов, беше обвинен от НАБУ, че е получил в брой 1,2 млн. щатски долара и 100 000 евро.

Той е обвинен в незаконно обогатяване, но отрича да е извършил каквото и да било нарушение, както прави и Галущенко. Хринчук, министърът на енергетиката, не е пряко замесена в случая.

„Реакцията на Зеленски на скандала беше много бавна и много слаба“, заяви Дария Калениук, изпълнителен директор на Центъра за действие срещу корупцията – базирана в Киев наблюдателна организация.

Зеленски коментира за първи път новите твърдения срещу свои приближени в понеделник вечерта, изразявайки подкрепа за разследването, но без да се ангажира с каквито и да било действия.

Искането му двамата министри да подадат оставки дойде във вторник – няколко часа след като премиерът Юлия Свириденко обяви отстраняването на Галущенко, решение, което граждански организации незабавно разкритикуваха като недостатъчно.

„Временно отстраняване, дори не уволнение… така ли би реагирал президент, който наистина не е знаел нищо?“ каза веднага след отстраняването Виталий Шабунин, известен антикорупционен активист.

След това украинският президент предприе действия да уволни двамата министри и наложи санкции на Миндич и още един бизнесмен, обвинен по делото.

Снимка: Тимур Миндич чрез Telegram/социални мрежи

Свириденко заяви в четвъртък, че е разпоредила „цялостен одит“ на големите държавни енергийни и отбранителни компании.

Рейтингът на Зеленски спадна през лятото, след като редки протести във военно време го принудиха да прекрати опита да постави NABU и SAPO под контрола на главния прокурор – фигура, назначена лично от Зеленски.

„Но през юли ставаше дума за общо чувство за несправедливост… всичко беше все още сравнително абстрактно“, каза Анастасия Радина, депутат от партията на Зеленски „Слуга на народа“ и председател на парламентарната антикорупционна комисия. „Сега става въпрос за много конкретни злоупотреби, много конкретни имена, много конкретни суми пари.“

Специална парламентарна комисия в понеделник ще разпита ключови правоохранителни органи относно „системните действия, предприети за премахване на корупционните рискове в процедурите, и на първо място в „Енергоатом““, каза Радина.

Съюзници на президента и някои антикорупционни активисти похвалиха факта, че НАБУ е успяла да проведе мащабно разследване, насочено срещу висши държавни служители и лица, пряко свързани с държавния глава, дори по време на война. Те заявиха, че това показва устойчивостта на антикорупционните институции, създадени след проевропейската Майданска революция през 2014 г.

Ситуацията „убедително демонстрира трансформацията на Украйна“, написа в X Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на президентската канцелария. Посланикът на ЕС в Киев Катарина Матернова заяви, че разследването и реакцията на властите представляват „силен сигнал, че независимите институции на Украйна работят“.

„Разследването е история на успеха, да, положителен знак“, каза Каленьюк. „Но натискът, на който са били подложени NABU и SAPO, е невероятен… Това може да бъде позитивна история, но само ако Зеленски застане на страната на NABU и SAPO и на народа на Украйна.“

Правозащитници твърдят, че правоохранителните органи, лоялни към президента, системно оказват натиск върху независимите антикорупционни институции. През юли украинската служба за сигурност (СБУ) задържа детектив от NABU — Руслан Махамедрасулов, който остава в предварителен арест и е обвинен, че е улеснил износ на коноп за руския регион Дагестан.

Антикорупционни активисти определиха обвинението като политически мотивирано. Тази седмица главният детектив на NABU Абакумов заяви, че Махамедрасулов е разследвал корупция вътре в „Енергоатом".

Ориентирането в кризата е особено опасно за жизненото украинско гражданско общество, както и за опозицията в страната. И двете страни до голяма степен се въздържаха от критика към Зеленски след пълномащабната руска инвазия през 2022 г. и са съгласни, че провеждането на избори би било невъзможно по време на война.

„Европейска солидарност“, опозиционна партия, ръководена от бившия президент и дългогодишен съперник на Зеленски Петро Порошенко, повтори искането си настоящото правителство да бъде заменено с технократско „правителство на единството“, включващо и представители на опозицията.

Но партията не е стигнала дотам да поиска оставката на Зеленски. „Все още сме във война“, каза Ростислав Павленко, депутат и съюзник на Порошенко.

Анализатори и политически фигури отбелязват, че нови разкрития от разследването могат допълнително да дестабилизират президента.

Прокурор от САП твърди по време на заседание на Висшия антикорупционен съд във вторник, че бившият министър на отбраната Рустем Умеров, доверен съюзник на Зеленски, би могъл да е бил „повлиян“ от Миндич. Умеров не е обвинен и отрича всякакво участие.

„Мисля, че в момента както обществото, така и политическият клас разбират, че политическа криза би била твърде опасна“, каза Фесенко, политическият анализатор.

„Много ще зависи от следващите стъпки на разследването — ако излязат нови данни, които замесват Зеленски или президентската канцелария… тогава, разбира се, ще има нов етап.“

Източник: "Файненшъл таймс"



Превод: "Гласове"