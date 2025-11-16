Най-социалният за последните 20 г.: Атанас Зафиров за Бюджет '26

Вицепремиерът и лидер на социалистическата партия и коалиция "БСП–Обединена левица" Атанас Зафиров определи проектобюджета за 2026 година като "най-социалния за последните две десетилетия" и заяви, че именно усилията на левицата са осигурили ръст на доходите, увеличение на минималната работна заплата, повишаване на майчинството за втората година и силен пакет за децата и семействата.

Зафиров каза това в Пловдив, където участва в областната среща на Българска социалдемокрация – Евролевица. Той представи анализ на предизвикателствата пред управлението и ролята на левицата в стабилизирането на държавата, съобщиха от пресцентъра на БСП.

"Това бяха тихите битки на левицата. Не сме вдигали шум – работихме", допълни той.

В изказването си пред Българска социалдемокрация – Евролевица Атанас Зафиров подчерта, че кабинетът е наследил "каскада от кризи", които не са спирали нито за миг – проблеми с водоснабдяването, последствия от природни бедствия и въздействието на международните санкции върху енергийния сектор.

"Този кабинет не получи 100 дни толеранс. Още от първия ден решавахме чужди, дълго пренебрегвани проблеми", заяви той.

Вицепремиерът каза още, че: "Въпреки медийната атака срещу правителството и левицата, резултатите са очевидни: овладяване на водната криза в най-засегнатите райони, масови проверки след трагедията в "Елените", както и бързата реакция на държавата при казуса "Лукойл", довела до приемане на спешни законови промени и назначаване на особен управител на рафинерията.

"Това е обратното на разказа на опозицията – властта вижда проблемите и реагира навреме", подчерта Зафиров.

Зафиров подчерта, че БСП–ОЛ е доказала, че може да налага леви политики чрез диалог и държавническо поведение, а не чрез конфликти. "Не предадохме нашите избиратели. Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена", каза още вицепремиерът, уверявайки, че предстоящата година ще бъде по-стабилна и по-успешна за хората.



