Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на украинските енергийни компании

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните украински енергийни компании.

Условията за формирането на нов надзорен съвет в държавната ядрена компания "Енергоатом" трябва да бъдат изпълнени до една седмица, подчерта Зеленски. Той добавяйки, че изпълнителният съвет на компанията също ще бъде изцяло сменен.

Ще има промени и в ръководството на държавния оператор на водноелектрически централи "Укрхидроенерго", оператора на газопроводната система в Украйна и държавния енергиен гигант "Нафтогаз".

"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари. Двама министри подадоха оставка след избухването на скандала.

Междувременно Киев и Москва се споразумяха да подновят договорената в Истанбул размяна на военнопленници. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи, че е провел консултации за възобновяване на процеса на размяна с посредничеството на партньори от Турция и Обединените арабски емирства.

Губернаторът на руската Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи, че тази нощ трима души са пострадали в резултат на атака с дрон в региона. Въздушна тревога е била обявена през нощта и в редица украински области, сред които Киевска, Одеска, Харковска, Сумска, Черниговска и други.

Украинските въоръжени сили заявиха вчера, че са нанесли удар по руската нефтопреработвателна рафинерия в Рязан. На мястото са наблюдавани множество експлозии и голям пожар. Нанесени са били удари и по радарната станция "Небо-У" в Крим и по руски военнослужещи в Запорожка и Харковска област, съобщи украинският генерален щаб.

Украинските сили обявиха, че са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област към по-благоприятни позиции за отбрана. В Запорожка област и в южната част на Днепропетровска област врагът не намалява интензивността на атаките, се казва още в информацията от Киев.



