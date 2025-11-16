  • Instagram
Коледният базар във Виена посреща гости на площада пред кметството

Руал Травел
Коледният базар във Виена, един от най-известните в Европа, вече посреща гости на площада пред кметството.

Местните и туристите се наслаждават на много красиво украсени сергии, предлагащи произведения на традиционни занаяти, като стъклени орнаменти, дървени играчки, керамика и коледни украси за елха. Освен идеи за подаръци, посетителите могат да открият и тематични декорации и ръчно изработени изделия, които са типични за виенския коледен базар.

За семействата има щедра детска програма, включваща двуетажна въртележка, влакче с елени, а пък виенското колело с гледка към пазара и осветената фасада на сградата на кметството приканват към по-дълъг престой.

Кулинарните предложения са съсредоточени върху регионални вкусотии: пунш, греяно, вино, печени кестени, запечени бадеми, джинджифилови сладки.

Особено впечатляващи са празничната украса и осветлението на фона на емблематичното кметство.

Според последната класация на Си Ен Ен коледният базар на Ратхаусплац във Виена е най-красивият в Европа. Американската медия го описва като магически коледен спектакъл, като изтъква атракции като обширната ледена пързалка, класическата сцена на Рождество и дървото на сърцата - явор, украсен със стотици светещи сърца.


