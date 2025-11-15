  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +19
Пловдив: +5 / +16
Варна: +5 / +19
Сандански: +8 / +18
Русе: +6 / +11
Добрич: +6 / +16
Видин: +7 / +11
Плевен: +5 / +12
Велико Търново: +2 / +10
Смолян: +0 / +11
Кюстендил: +5 / +16
Стара Загора: +4 / +13

Непълнолетният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

  • Сподели в:
  • Viber
Непълнолетният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

Стопкадър/бТВ
A A+ A++ A

17-годишният Борис Кънев - син на евродепутата Радан Кънев, е бил задържан с марихуана, съобщи БНТ. Притежанието на наркотичното вещество е било установено при рутинна проверка в София.

Тя е била тази нощ, а тийнейджърът е бил спрян от патрул на 6-о Районно управление. При обиска се оказало, че момчето носи марихуана. Количеството било колкото за една цигара, а у младежа е открита и машинка за свиване на цигари.

Младежът е отведен в столичното 6-о районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, откъдето днес предиобед е прибрал своя непълнолетен син.

От СДВР посочиха, че има трима задържани с дрога тази нощ. Не коментираха тяхната самоличност и обясниха, че има регулярна и постоянна акция срещу наркотиците.

Пред bTV самият Радан Кънев потвърди, че синът му е бил спрян за проверка, и добави, че вече е освободен.


#марихуана #Радан Кънев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?