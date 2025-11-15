Непълнолетният син на Радан Кънев е задържан с марихуана
17-годишният Борис Кънев - син на евродепутата Радан Кънев, е бил задържан с марихуана, съобщи БНТ. Притежанието на наркотичното вещество е било установено при рутинна проверка в София.
Тя е била тази нощ, а тийнейджърът е бил спрян от патрул на 6-о Районно управление. При обиска се оказало, че момчето носи марихуана. Количеството било колкото за една цигара, а у младежа е открита и машинка за свиване на цигари.
Младежът е отведен в столичното 6-о районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, откъдето днес предиобед е прибрал своя непълнолетен син.
От СДВР посочиха, че има трима задържани с дрога тази нощ. Не коментираха тяхната самоличност и обясниха, че има регулярна и постоянна акция срещу наркотиците.
Пред bTV самият Радан Кънев потвърди, че синът му е бил спрян за проверка, и добави, че вече е освободен.
