Сафридът, чернокопът и паламудът изчезнаха от Черно море

Pixabay
Характерните за есенно-зимния сезон пасажни риби в българската акватория на Черно море не се появиха тази година.

Все по-топлият климат, военните действия и учения са причина в мрежите да няма сафрид, чернокоп и паламуд, отчитат от Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури". На този фон морето ни се сдобива с обитатели, екзотични за нашите ширини.

Вместо паламуд и сафрид, Черно море става дом за все повече нови обитатели от Средиземно море, разказва Николай - четвърто поколение рибар.

"Хващаме ципури и ги връщаме обратно. Един колега хвана риба дявол. Почнаха и сини раци да се появяват, сардина... Големи риби, освен моруна, имали сме случаи от 150 кг. нагоре, обаче, ние ги връщаме обратно", каза в ефира на бТВ кап. Николай Вангелов – собственик на риболовни кораби в Несебър.

Клиенти не липсват и на цацата.

"Най-голямата риба, която съм хващал я пуснахме преди четири дни в морето. Бяла есетра 134 см. 120 – 130 кг. Сафридът днеска е хубав. Ето го, но тази година морето не дава", сподели Христо Петляков, рибар.

Променя се цялата синя система. Наблюдават се нови видове плактон, медузи, раци, скариди, риби – отчитат от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури:

"Т.нар. корейска скална риба, която много наподобява нашият скорпид. Има нови видове попчета, които са нехарактерни, рибата врана… Като цяло се наблюдава тенденция като т.нар. медитерианизация на Черно море", каза д-р Николай Георгиев – Изпълнителен директор на ИАРА – Бургас.

Екзотика обаче стават традиционните есенни риби, затова и цената им е по-високата.

"Чернокопът тази година е дефицит, затова е и по-скъп. Също така и сафрида. Има повече меджит. И той е вкусна рибка, морска и е на добра цена", заяви Кънчо Николов, търговец.

"Да, виждам, че е много малък избора на черноморска риба. А пък сме все пак на морето", каза клиентка.

Очаква се разнообразието от средиземноморски гости да става все по-голямо, независимо от шегите на морските вълци.

#Черно море #риба

