Протести срещу насилието над животни в София и Варна

В София и Варна днес се проведоха протести срещу насилието над животни.

Пред Съдебната палата в столицата граждани настояха за строги наказания срещу насилниците. Протестите са провокирани от прегазването в столичния квартал "Разсадника" на бездомното куче Мая.

Част от участниците споделиха:

- Ако имахме конкретен закон, който да защитава без значение, правата на хората, на животните, лицето, което извърши това нещо, нямаше да го направи. Самият факт, че той се чувства безнаказан, ни кара да бъдем тук с надеждата, че нещо в бъдеще ще се случи.

- Наистина ни боли. Чувството за безнаказаност е ужасно и по последни данни доколкото знам, този човек дори е напуснал държавата, което само по себе си говори.

- Когато някой толерира убийство, ти по един или друг начин ставаш съучастник на това нещо и по никакъв начин не си по-различен от деятеля, но не е страшно да си добър. Можеш да бъдеш добър, можеш да помагаш. Поне ако не помагаш, не пречи.