"Тази сянка под червената скала": Нов роман от Владимир Левчев

Новият роман на Владимир Левчев е със заглавие "Тази сянка под червената скала". Това е променена и разширена версия на романа "Човекът и сянката", публикуван през 2012 г., но се възприема като изцяло нова творба.



Предговорът, в който той говори за американската и за балканската мечта, за това по какво се различават завършва така: "Както навсякъде по света, в малкия подбалкански град Поречен хората живееха със своите различни лични мечти за щастие. Някои го търсеха в Америка, други – в съседния офис. Но мечтите за лично щастие на трима пореченци съдбоносно се преплетоха."

"Тази сянка под червената скала" е роман за американската мечта и нейното сбъдване, или пък несбъдване, на Балканите и в Америка, четем на четвърта корица на книгата. Също така роман за един любовен триъгълник, с криминален оттенък, в който третият остава невидим. Психологическа драма, която се разиграва в България, в Съединените щати и във виртуалното пространство, на фона на важни исторически събития – от лагера в Ловеч в началото на 1960-те, до турбуленциите в България през 1990-те, годините на "прехода", и живота на българската имиграция в САЩ по онова време."