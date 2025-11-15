Нинова: За бонуси от стотици хиляди има ресурси, а за коледни добавки за пенсионерите – няма?!

Управляващите обявиха, че тази година няма да има коледни добавки за пенсионерите, защото ресурсите в бюджета били ограничени. Много сте нагли и безскрупулни. Това заяви председателят на ПП "Непокорна България“ Корнелия Нинова във Facebook.



Ето какво още добави тя: "За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси. За автоматично вдигане на заплатите ви има пари. За 70 нови коли се намериха, а за възрастните хора – няма.



За пръв път от много години няма да има коледни надбавки. И то в период, когато всички цени излетяха нагоре, а пенсионерите са най-засегнати от скъпотията. Скъсаха се да лъжат, че било най-лявото правителство, турбо ляво дори.



Това е най-антисоциалното, най-античовешкото правителство. БСП и всички 30 леви партии в коалицията, вие сте позор. За пет министерски поста предадохте идеи, принципи, родителите си дори. За всички, които сега ще кажат: "Ти какво направи като беше народен представител и министър?“, ще отговоря: Винаги, винаги съм се борила и съм успявала – и като министър, и като депутат в опозиция – да извоювам коледни добавки за нашите майки и бащи. И се гордея с това. И ще продължавам все така".



