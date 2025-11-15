  • Instagram
Модна носталгия: Клинове от 80-те пак са хит

Модна носталгия: Клинове от 80-те пак са хит
Модата обича да се повтаря, но този път ретрото се завърна по-смело от всякога. Дизайнерите и звездите възродиха една от най-емблематичните тенденции на 80-те, превръщайки я в символ на елегантен комфорт и съвременен шик, пише БЛИЦ.

Според модните експерти именно тази тенденция доказва, че границата между удобното и стилното отдавна е изчезнала. Днешните версии на добре познатата кройка са изчистени, луксозни и подчертават изтънчената женственост, без да жертват практичността.

Много от най-известните модни икони вече залагат на този елемент в ежедневните си визии. Съчетава се лесно както с класически токчета и палта, така и с небрежни градски тоалети, придавайки им френски чарТенденцията се завръща с увереност и заявява, че дори модните правила от миналото могат да звучат съвременно – стига да се носят с правилното отношение.

