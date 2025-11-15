Седмичен хроскоп за всички зодии от 17 до 23 ноември

ОВЕН

Тази седмица ще премине много успешно, с изключение на родените в първата декада на април: планираните дела в основата си ще се изпълняват без особени проблеми. Общуването също няма да бъде безрезултатно — било то разговор с началството или "промиване на мозъци" на близките ви. А за романтичната страна на живота изобщо няма какво да се говори — ще бъдете готови да покорите не едно сърце.

Благоприятни дни — вторник — четвъртък.

Неблагоприятни дни — няма.

ТЕЛЕЦ

Седмицата е сложна. И преди всичко на нестабилността на ситуациите през тези дни ще влияе фактът, че настроението ви често ще се променя. Трябва да сте нащрек, за да не се вкарате по горещост или лекомислие в разправии, които спокойно биха могли да се избегнат. Добре е, че ако това все пак се случи, мнозина от вас ще побързат да сменят тактиката.

Благоприятен ден — четвъртък.

Неблагоприятни дни — понеделник, вторник, събота.

БЛИЗНАЦИ

Успешна седмица за юнските Близнаци. Обърнете внимание на случайностите: ту срещате някого, ту чувате нещо, ту ви предлагат нещо. Правилно направените изводи от всичко това могат да се окажат изключително полезни за вас. А при останалите Близнаци партньорските отношения, изглежда, ще оставят да се желае повече.

Благоприятни дни — понеделник, вторник, събота.

Неблагоприятен ден — четвъртък.

РАК

Активното участие в колективни дела може ярко да демонстрира вашите изключителни способности. А визуално да привличате вниманието на противоположния пол през този период ще ви се отдава от само себе си. За съжаление, на родените в първата декада на юли тази седмица ще внесе смут в отношенията. Раздори с най-близкото обкръжение могат да предизвикат желание да се затворите в себе си.

Благоприятни дни — няма.

Неблагоприятни дни — четвъртък, неделя.

ЛЪВ

Лъвовете, родени на границите на знака, побързайте да се възползвате от този толкова благоприятен за вас период. В делата на кариерата ще се създадат много позитивни ситуации, а в личния живот ще установите душевно взаимно разбирателство със всички. А родените в средата на знака явно ще бъдат обезпокоени или недоволни от нещо. Най-вероятно това е свързано със здравето, настроението или външния вид.

Благоприятен ден — вторник.

Неблагоприятни дни — понеделник, събота.

ДЕВА

Августовските Деви ще трябва изцяло да се потопят в домашни проблеми. Но след две седмици делата ще тръгнат живо, а близките ще укротят и ще станат по-сговорчиви. При родените през септември цялата седмица личните отношения ще бъдат на вълната на съгласие и любов, взаимни отстъпки и искрено желание безкористно да се радват един друг.

Благоприятни дни — понеделник, вторник, петък.

Неблагоприятни дни — няма.

ВЕЗНИ

На първо място ще излезе общуването, но то ще протича по различен начин. Родените на границите на знака могат да разчитат, че тяхното обаяние ще привлече както делови партньори, така и романтични. А родените в зенита на знака, изглежда, ще трябва по-настойчиво да отстояват своите възгледи в домашния кръг. Макар че понякога все пак ще бъде по-разумно да направите отстъпка.

Благоприятни дни — вторник, неделя.

Неблагоприятни дни — няма.

СКОРПИОН

Благоприятна седмица за повечето от вас. За материалното положение изобщо няма какво да се говори. Някой ще получи повишение на заплатата, друг — дългоочаквани придобивки, трети — примамливи перспективи. Само при родените след 13 ноември първата половина на седмицата може да се окаже напрегната или, напротив, толкова отпусната, че няма да имат нито сили, нито желание да се захванат с каквото и да било.

Благоприятен ден — четвъртък.

Неблагоприятен ден — вторник.

СТРЕЛЕЦ

Отговорна седмица. Слънцето следващата седмица ще влезе във вашия знак, така че трябва да сте на висота, за да бъде успешна идната година. Хаосът в делата, отношенията и връзките е недопустим и през това време може успешно да бъде ликвидиран. Интуицията ще ви помогне. Що се отнася до служебното поприще, вашите старания и трудолюбие ще бъдат оценени от началството.

Благоприятни дни — вторник, сряда, неделя.

Неблагоприятни дни — няма.

КОЗИРОГ

Седмицата е благоприятна, а всичко това благодарение на навременното предвиждане на събитията и, изглежда, малка промяна в тактиката на общуване. Всичко това ще предизвика доверие към вас и ще очарова околните. Добре би било да се възползвате от това при изграждането на отношения с близки и любими. Кариерата ще изисква лична инициатива, а от нея ще имате в изобилие.

Благоприятни дни — понеделник, вторник, петък.

Неблагоприятни дни — няма.

ВОДОЛЕЙ

Добра седмица за родените до 8 февруари. Можете смело да прехвърлите на чужди плещи част от своите дела. А при родените след 9 февруари, напротив, може да се появи обида от факта, че никой не ви помага, а резултатите от труда ви не винаги съответстват на усилията, които влагате. И още: следете за здравето си.

Благоприятен ден — събота.

Неблагоприятни дни — понеделник, сряда.

РИБИ

Прекрасна седмица за родените през март. Няма да ви навреди дори това, че многобройните контакти и успешното изпълнение на замисленото ще ви отпуснат и ще ви направят малко лекомислени. А февруарските Риби, макар и в различна степен, ще трябва да хвърлят всички сили, за да се измъкнат от служебни проблеми. За да намалите напрежението, не поверявайте своите грижи на никого.

Благоприятни дни — понеделник, вторник, събота.

Неблагоприятен ден — четвъртък.