Грах яхния или вкусни чушки с доматен сос за постите

Грах яхния



Необходими продукти: 2 - 3 картофа, сол, олио, 1 глава лук, 1 пак. замразен грах, 1 с. л. брашно, 1 ч. л. червен пипер, 3 - 4 скилидки чесън, магданоз, 1 морков, 2 домата.



Начин на приготвяне: Нарежете на ситно лука и моркова и ги задушете в мазнина, към която сте добавили малко вода. Обелете доматите и също ги нарежете на ситно. Пуснете и тях в мазнината за да поврат известно време.



Разбърквайте ястието, докато изчакате водата малко да поизври. Тогава вече можете да прибавете и останалите продукти. Картофите и чесънът се нарязват предварително на малки кубчета.



След като сложите всички зеленчуци, добавете малко топла вода, колкото е необходимо за да ги покрие и отново разбъркайте добре. Посолете яхнията и я оставете да поври около половин час на слаб огън. След това свалете от огъня и поръсете отгоре със ситно нарязания магданоз.

Вкусни чушки с доматен сос



Необходими продукти: 10 -15 чушки /може и консервирани/, 5 - 6 домата, брашно, 4 скилидки чесън, олио, магданоз, сол на вкус.



Начин на приготвяне: Опечете и обелете пипера, а след това го запържете с малко брашно. Наредете го красиво в голяма чиния.



В същото олио запържете и останалите продукти. Доматите трябва да бъдат предварително обелени и пасирани, а скилидките чесън, по желание - могат да се нарежат или да се оставят цели.



Добавете малко сол и бъркайте ястието, докато не се посгъсти. След това добавете две лъжици брашно, като предварително сте ги размили в малко вода. Бъркайте соса, докато не се получи гъста каша. След това залейте чушките с него, а най-отгоре украсете с нарязан на ситно магданоз. Рецептата е на специализирания сайт gotvach.bg.



