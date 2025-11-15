Българските F-16 ще могат да пазят небето ни през 2028 г.

През 2028 година F-16 може да постигнат оперативна готовност за охрана на въздушното пространство. Но за сега това може да се прави само с изтребителите Миг-29, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Той обясни, че след ремонта на военното летище до Пловдив, е възможно охраната на въздушното пространство да става и с самолети на държавите от НАТО.

4 милиона евро са предвидени за поддръжката на МиГ-29 за догодина, а за Су-25 – малко над 14 милиона евро, стана ясно от скорошен отговор на министъра на отбраната.

А пред Комисията по отбрана обясни, че вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29.

Запрянов каза, че за 2026 година не е реалистично F-16 да са в готовност. Възможност има за 2027 г., но решението за бойното дежурство зависи от командира на Военновъздушните сили. Първите 6 от първите осем са вече в България.

Министерството още не се отказва да купува и транспортни самолети "Спартан". Нуждата им беше лансирана през лятото покрай пожарите заради новия вид противопожарен модул. За трита самолета МО посочи цена над 400 млн. лева. Но в комисията министърът на отбраната посочи, че ще се взимат два "Спартан"- а. С пари по европейския заем на ЕС за военната индустрия. И само когато стана ясна цената за доставката на боеприпасите по 155 мм гаубици. Заради сериозните разходи обаче от МО казаха, че за 2026 година България ще вземе само до 151 милиона евро европейски заем.



