Брутална катастрофа с трима загинали и ранен на АМ Тракия край Стара Загора
Брутален инцидент е станал тази сутрин на АМ "Тракия".
По първоначални данни кaтастрофата е между два леки автомобила. Загинали са трима души и един е ранен.
Тежкото ПТП е настъпило в 9.06 часа на км. 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора, информират от пресцентъра на ОД МВР Стара Загора.
Затворена за движение е лентата от София към Бургас.
Осигурен е обходен маршрут по път II-66.
Раненият е откаран в болница.
Извършват се процесуално-следствени действия.
