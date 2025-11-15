  • Instagram
Брутална катастрофа с трима загинали и ранен на АМ Тракия край Стара Загора

Брутален инцидент е станал тази сутрин на АМ "Тракия".

По първоначални данни кaтастрофата е между два леки автомобила. Загинали са трима души и един е ранен.

Тежкото ПТП е настъпило в 9.06 часа на км. 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора, информират от пресцентъра на ОД МВР Стара Загора.

Затворена за движение е лентата от София към Бургас.

Осигурен е обходен маршрут по път II-66.

Раненият е откаран в болница.

Извършват се процесуално-следствени действия.


