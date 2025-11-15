  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +17
Пловдив: +6 / +15
Варна: +9 / +15
Сандански: +10 / +17
Русе: +8 / +11
Добрич: +8 / +13
Видин: +9 / +12
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +4 / +11
Смолян: +2 / +10
Кюстендил: +7 / +14
Стара Загора: +6 / +13

Внимание, шофьори: Ограничават трафика по АМ „Струма“

  • Сподели в:
  • Viber
Внимание, шофьори: Ограничават трафика по АМ „Струма“
A A+ A++ A

През следващите дни временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ на територията на областите София, Перник и Кюстендил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“

От 15 ноември до 21 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от км 0 до 37-и км от АМ „Струма“ в областите София и Перник.

От 15 до 21 ноември от 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната пътноподдържаща техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От 17 ноември /понеделник/ до 21 ноември между 8 ч. и 16 ч. дейности за подобряване на отводняването ще се изпълняват в участъка от км 0 до 10-и км в двете платна за движение на АМ „Струма“ на територията на Софийска област. Ограничен ще е достъпът до аварийната лента, а превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.

От 17 до 21 ноември, между 7:30 ч. до 17 ч. за геодезическо заснемане, във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка, поетапно ще се ограничава движението и в двете посоки по изпреварващите ленти от 37-и до 56-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил. Превозните средства ще са пренасочени в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


#АПИ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?