Бургас: +10 / +17
Пловдив: +6 / +15
Варна: +9 / +15
Сандански: +10 / +17
Русе: +8 / +11
Добрич: +8 / +13
Видин: +9 / +12
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +4 / +11
Смолян: +2 / +10
Кюстендил: +7 / +14
Стара Загора: +6 / +13

Слънчева и топла за сезона събота в цялата страна

Pixabay
През деня в събота над цялата страна времето ще е слънчево време, но в Дунавската равнина и на места из Горнотракийската низина и Софийското поле, ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Там и максималните температурите ще са по-ниски - до 8-9°C. Където слънцето пробие, ще се радват и на повече топлина до 14-17°C.

Времето в София

До обяд времето също ще е мъгливо, а след обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 9°-12°C.

Времето в планините

Времето по планините ще е предимно слънчево, а след обяд и с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от югозапад, а по високите върхове на Рила и Пирин – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°С, а на 2000 метра – около 3°С.

Времето по Черноморието

Времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще са между 18°С и 20°С. Температурата на морската вода е между 14°С и 15°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е слънчево и топло, ще започне и пренос на по-топла въздушна маса. Температурите ще се повишават.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans

