  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +17
Пловдив: +6 / +15
Варна: +9 / +15
Сандански: +10 / +17
Русе: +8 / +11
Добрич: +8 / +13
Видин: +9 / +12
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +4 / +11
Смолян: +2 / +10
Кюстендил: +7 / +14
Стара Загора: +6 / +13

Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше

  • Сподели в:
  • Viber
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше
A A+ A++ A

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви като успех постигнатата отсрочка за България от санкциите на САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“. С кратък, но емоционален коментар в социалните мрежи той поздрави правителството и партиите, подкрепили решенията.

В публикация в своя Facebook профил, Борисов написа:

"Било каквото било - вече ще бъде, както беше!
Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!"

Изявлението му дойде минути след като стана ясно, че Министерството на финансите на САЩ е направило изключение за България, което позволява бизнес с четири ключови компании на „Лукойл“ в страната. Сред тях са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове. Отсрочката е в сила до 29-и април, като не позволява на българските дружества да правят бизнес с други санкционирани клонове на руската компания.


#Бойко Борисов #"Лукойл Нефтохим"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?