Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви като успех постигнатата отсрочка за България от санкциите на САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“. С кратък, но емоционален коментар в социалните мрежи той поздрави правителството и партиите, подкрепили решенията.

В публикация в своя Facebook профил, Борисов написа:

"Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!"

Изявлението му дойде минути след като стана ясно, че Министерството на финансите на САЩ е направило изключение за България, което позволява бизнес с четири ключови компании на „Лукойл“ в страната. Сред тях са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове. Отсрочката е в сила до 29-и април, като не позволява на българските дружества да правят бизнес с други санкционирани клонове на руската компания.



