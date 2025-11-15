САЩ ни дадоха дерогация за "Лукойл"

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде Генерален лиценз "Разрешаване на сделки, включващи определени юридически лица на "Лукойл" в България", във връзка с наложените по-рано американски санкции срещу руския енергиен гигант.



OFAC разрешава трансакции, включващи определени юридически лица на Лукойл в България в т.ч. "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл България Бункер" ЕООД, както и всяко юридическо лице, в което едно или повече от горепосочените лица притежават, пряко или косвено, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече.

Предоставеното разрешение е в сила до 00.01 часа източноамериканско време на 29-ти април 2026 г.



Този общ лиценз не разрешава никакви трансакции, забранени от правилата за санкциите за руски вредни чуждестранни дейности (Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulation), включително трансакции, включващи лица, блокирани съгласно санкции срещу Русия, включително всякакви други блокирани филиали на Публичното акционерно дружество "Нефтена компания Лукойл", различни от блокираните лица, описани по-горе от този общ лиценз, освен ако такива трансакции не бъдат отделно разрешени, посочи OFAC.



Великобритания издаде специален лиценз за българските дружества на "Лукойл"

Великобритания също издаде днес специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания "Лукойл".

Общият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари.

България ще получи дерогация за "Лукойл" за половин година, обяви сутринта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

