България ще поиска разсрочване на плащанията за изтребителите F-16

Министерството на отбраната ще започне преговори със САЩ за разсрочване на плащанията по договора за втората партида изтребители F-16 Block 70. Това стана ясно от думите на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов по време на заседание на парламентарната комисия по отбрана, където беше представен проектът за бюджет за 2026 година.

Целта е покриване на дефицити

Планираното разсрочване касае сума от 361 милиона евро, която трябваше да бъде платена през 2026 година. Военното ведомство предлага тези средства да бъдат прехвърлени за плащане през 2028 година.

"МО разгледа всички възможни варианти за ограничаване на разходите през 2026 година и ще предприеме действия за тяхното редуциране, включително преговори със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70 с 361 милиона евро от 2026 за 2028 година", съобщи Атанас Запрянов, цитиран от БТА.

Според министъра, тази мярка е наложителна, за да се компенсира недостигът на средства по други вече сключени договори за модернизация на армията, който възлиза на около 210 милиона евро. Освен това, средствата са необходими и за покриване на разходите по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), които се изчисляват на 151 милиона евро.

Бюджетът за отбрана достига 2,25% от БВП

Общата рамка на бюджета за отбрана за 2026 година е заложена в размер на 2,708 милиарда евро, което представлява 2,25 процента от Брутния вътрешен продукт на страната. От тази сума 2,657 милиарда евро са предназначени директно за разходи за отбрана, а 51 милиона евро са отделени за държавните висши военни училища.

Разпределението на средствата предвижда 1,434 милиарда евро за персонал и 946 милиона евро за капиталови разходи. Министър Запрянов подчерта, че е наложително средствата по програмата SAFE за периода 2027–2028 година да бъдат предвидени като допълнение към бюджета за отбрана за съответните години.