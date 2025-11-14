Жълт код за мъгли в Северна България

В събота, 15 ноември, не се очаква промяна в синоптичната обстановка, сочи прогнозата на НИМХ. През деня ще е предимно слънчево.



В Дунавската равнина ще е мъгливо, в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време.

Обявен е жълт код в 11 области на Северна България заради мъгли.