Жълт код за мъгли в Северна България
В събота, 15 ноември, не се очаква промяна в синоптичната обстановка, сочи прогнозата на НИМХ. През деня ще е предимно слънчево.
В Дунавската равнина ще е мъгливо, в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време.
Обявен е жълт код в 11 области на Северна България заради мъгли.
Още по темата:
- » Предимно слънчево, но на места ще се образуват мъгли
- » Сняг на някои места утре, но няма да натрупа
- » Чака ни слънчев ден, но на места ще се образуват мъгли
Коментирай
Най-четено от Времето
Обявиха оранжев код за четири области на страната13:30 10.11.2025 | Времето
Последно от Времето