Жълт код за мъгли в Северна България

Жълт код за мъгли в Северна България
В събота, 15 ноември, не се очаква промяна в синоптичната обстановка, сочи прогнозата на НИМХ. През деня ще е предимно слънчево.


В Дунавската равнина ще е мъгливо, в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време.

Обявен е жълт код в 11 области на Северна България заради мъгли.

