Кой е Румен Спецов - предложеният за особен управител на „Лукойл“

Кой е Румен Спецов - предложеният за особен управител на „Лукойл“
Правителството днес предложи Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

Спецов е настоящият изпълнителен директор на Национална агенция за приходите (НАП). От май 2021 г. до август 2022 г. също е заемал длъжността.

Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в НАП. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби.

Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство.

Ето как министърът на икономиката Петър Дилов мотивира избора на Спецов за особен търговски представител на „Лукойл Нефтохим“:

„Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната, при това при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Неутрален е спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнес с нефт и нефтени продукти. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори“.

