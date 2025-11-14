  • Instagram
Километрично задръстване на магистрала „Тракия”
Километрично задръстване се образува на магистрала „Тракия” в област Пазарджик. Причината е репатриране на товарен автомобил с тежка техника. Движението беше временно спряно минути преди 12:00 часа. А автомобилите изчакваха в платното в посока София край разклона за Калугерово и Динката.

Малко след 14:00 часа от АПИ съобщиха, че е възстановено движението в активната и изпреварващата лента при км 80 на АМ „Тракия“ в посока София.

#"Тракия"

