Румен Спецов е предложението за особен представител на „Лукойл“

Румен Спецов е предложението на енергийния министър за особен търгоски представител на „Лукойл Нефтохим“.

Министи от кабинета говорят пред журналсти след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Премиерът Росен Желязков го свика във връзка с назначаването на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че в рамките на деня се очаква да получим дерогация, както и че ще стане ясно името на особения търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Той увери, че това не бил Петко Николов, не бил свързан с "Инсаойл", нито с лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. За това пък бил човек с необходимия опит в сферата.