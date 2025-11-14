  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +17
Пловдив: +6 / +15
Варна: +9 / +15
Сандански: +10 / +17
Русе: +8 / +11
Добрич: +8 / +13
Видин: +9 / +12
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +4 / +11
Смолян: +2 / +10
Кюстендил: +7 / +14
Стара Загора: +6 / +13

Зелена светлина за включването на българската гайда в списъка на ЮНЕСКО

  • Сподели в:
  • Viber
Зелена светлина за включването на българската гайда в списъка на ЮНЕСКО
A A+ A++ A

Българската номинация за вписване на елемента „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“ получи зелена светлина за включване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО.

Гайдата е един от най-разпространените и обичани традиционни музикални инструменти в България. Тя присъства във фолклорната обредност – при сватби, нестинарство и други празници, и се използва за свирене на хоро, на трапеза, като съпровод на песни, както и като солов или ансамблов инструмент, се посочва в номинационното досие.

Традиционно уменията се предават в семейството и в местната общност – чрез наблюдение, слух и практика. Днес тази приемственост продължава чрез специализирани школи към читалища, музикални училища и университети. Изработването на гайдата, превърнало се в самостоятелен занаят, изисква продължително овладяване на специфични знания и умения, които и днес се предават от поколение на поколение.

Кандидатурата на България, подадена от Министерството на културата през 2024 г., е подготвена от екип експерти – доц. д-р Ангел Янков, Таня Марева, доц. д-р Наталия Рашкова с административното съдействието на Регионален исторически музей – Смолян. Успехът на кандидатурата не би бил възможен без активното участие на над 120 гайдари и гайдарски състави от цялата страна, както и подкрепата на общини, читалища и училища, в които се преподава свирене на гайда.

Номинацията е получила положително становище от Оценителната комисия на ЮНЕСКО. Окончателното решение ще бъде взето от Междуправителствения комитет на организацията, който ще заседава в Ню Делхи, Индия, в периода 8–13 декември 2025 г.

В оценката се подчертава, че елементът напълно отговаря на критериите за вписване в Представителния списък, препоръчва се неговото включване и се поздравява България за признаването на приноса на гайдарите и майсторите на гайдата при подготовката на номинационния файл.

#ЮНЕСКО

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?