Появи се нов кандидат-купувач на "Лукойл"

Появи се нов кандидат-купувач на "Лукойл"
Американската частна инвестиционна компания "Карлайл" проучва възможности за закупуване на чуждестранни активи на "Лукойл", съобщи Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Фирмата възнамерява да подаде заявление за лиценз в Съединените щати, който да ѝ позволи да закупи активите, преди да започне надлежна проверка, предава Би Ти Ви.


"Карлайл" е една от най-големите световни компании за частни инвестиции и управление на активи, която управлява фондове на стойност 474 милиарда долара.

Засега и от компанията, и от "Лукойл" не коментират.

#"Лукойл"

