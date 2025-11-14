Нова ера в борбата за лечение на автоимунните заболявания

Учените изпробват обещаващ нов подход за лечение на ревматоиден артрит, множествена склероза, лупус и други тежки автоимунни заболявания, предава агенция АП, цитирана от БТА.

Когато имунните клетки на тялото го атакуват, вместо да го защитават, днешните лечения се опитват да се справят със симптомите, като потиснат активността на имунната реакция и така се стремят да смекчат активността на заболяването, но не могат да отстраняват причината за него.

Пациентите са изправени пред алтернативата цял живот да плащат за скъпи хапчета, инжекции или инфузии, които имат сериозни странични ефекти и често не са достатъчни, за да държат болестта им под контрол.

Новите изследвания се фокусират върху методи, които да променят начина, по който функционира имунната система, вместо просто да я потискат. „Навлизаме в нова ера“, каза д-р Максимилиан Кониг, ревматолог в университета „Джонс Хопкинс“, който изучава някои от възможните нови лечения, цитиран от АП. Изследователите търсят по-мощни и по-прецизни терапии.

Иновативната имунотерапия CAR-T е разработена първоначално за труднолечимите видове рак на кръвта. Клетките, които нарушават функциите си при левкемии и лимфоми, се разстройват и при много автоимунни заболявания, така ще терапията се оказва приложима и в тези случаи.

Някои предклинични проучвания върху мишки, както и първи клинични случаи с изпитвания върху хора показват, че че CAR-T терапията може да помогне и при тези заболявания. Екипът на д-р Георг Шет от университета в Ерланген-Нюрнберг, Германия, я прилага на тежко болна млада жена с лупус, при която традиционното лечение не дава резултати.

След една инфузия тя е в ремисия - без друго лекарство - от март 2021 г. Миналия месец Шет разказа на среща на Американския колеж по ревматология как екипът му постепенно е лекувал успешно още няколко десетки пациенти с допълнителни заболявания като миозит и склеродермия - и е констатирал малко рецидиви досега.

CAR-T лечението е изтощително, продължително и скъпо, отчасти защото е персонализирано. Лечението на рак с CAR-T може да струва 500 000 щатски долара. Сега някои компании тестват готови версии на терапията, направени предварително с помощта на клетки от здрави донори.

Съществуват много въпроси относно терапията CAR-T - както за безопасността й, така и за това колко дълго може да продължи ефектът от нея, но засега тя изглежда една от най-обещаващите.

Един от пациентите, преминали лечение, е 60-годишната Али Рубин от Флорида. Тя страда от лупус повече от три десетилетия и развива и лимфом.

Това е причината да бъде одобрена за CAR-T терапия. Въпреки сериозен страничен ефект по време на възстановяването, две години след лечението Рубин няма признаци нито на рак, нито на лупус. „Един ден се събудих и просто осъзнах: Не се чувствам болна“, разказва тя пред АП. Подобни резултати дават на изследователите основания за оптимизъм, допълва още АП.