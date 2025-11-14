Street Chefs празнува 10 години с 1000 награди и нови лимитирани менюта

Българската верига за гурме стрийт храна Street Chefs отбеляза 10-ата си годишнина с вечерно събитие в ресторант MIZU и обяви старт на мащабна празнична кампания, която започва през ноември и ще продължи три месеца.

В рамките на кампанията Street Chefs ще зарадва своите фенове с 1000 награди и юбилейни лимитирани менюта съвместно с ключовите си партньори Coca-Cola, Dacia, Madri, Glovo и MIZU. Всеки месец ще има игри и онлайн предизвикателства в социалните мрежи и уебсайта, изненади на място в обектите в София, както и специални събития. А от 21 ноември до 28 декември брандът ще посреща своите почитатели и на най-големия Коледен базар пред НДК.

Street Chefs стартира през 2015 г. като първия гурме фууд трак в България – проект на двама приятели, Димитър Добрев и Петко Цочев, които решават да пренесат качествената кухня на улицата. От каравана в центъра на София идеята постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите брандове за стрийт фуд у нас, известен със своите 100% говежди бургери, домашно изпечени бриош питки, авторски сосове, модерен урбан дизайн и вниманието към детайла – от опаковката до отношението към клиента.

„Започнахме като приятели, които готвят за приятели. Десет години по-късно не сме се променили – все така правим вкусна храна с усмивка и виждаме, че хората идват не само за бургер, а за всичко, което стои зад него. Благодарим на всички, които ни подкрепяха по пътя до днес, когато вече имаме над 3 милиона продадени бургера“, сподели Димитър Добрев, съосновател на Street Chefs.

„Сега ни чака най-приятната част – да празнуваме заедно с всички приятели и почитатели на Street Chefs. Решихме да стартираме тази юбилейна кампания като благодарност за нашите лоялни клиенти и като цяло за любителите на храната, която предлагаме. Освен това планираме разширяване с още три локации в София, като първата от тях е на ул. „Шипка“, и нови вкусни предложения. За нас храната винаги е била повод за приятна среща и искаме Street Chefs да бъде точно това място за хората“, добави Петко Цочев, съосновател на Street Chefs.

През годините Street Chefs се утвърждава като лидер в категорията street food в България, отличена с множество престижни награди за стрийт фууд и други кулинарни конкурси. Марката се превръща не просто в място за хранене, а в лайфстайл преживяване, което свързва хората. Днес веригата оперира на три ключови локации в София. Марката продължава да се развива с нови концепции, партньорства и събития, които носят любовта към истинската храна.



