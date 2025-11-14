Дерогацията и особеният управител на "Лукойл" - основна тема в парламента ОБЗОР

В Народното събрание темата за особения управител на "Лукойл" беше във фокуса на депутатите. Още в началото на днешното заседание председателят на парламента Рая Назарян обяви, че премиерът свиква спешно заседание на Съвета за сигурност.

Малко след това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че в рамките на петъчния ден очаква страната ни да получи дерогация за шест месеца. По думите му особеният управител ще бъде един и той има необходимия опит. А от опозицията в пленарна зала критикуваха, че правителството няма категоричен план за действие.

Борисов обясни, че името на особения управител ще стане ясно веднага след провеждането на Съвета по сигурност. "Едно лице ще бъде. Съгласуването му с другите партньори в управлението е работа на премиера", подчерта той.

И допълни: "Виждате колко са динамични събитията в света. Появяват се трилионни фондове в САЩ, които говорят за покупка на цялата компания. Това, в което мога да ви уверя, е, че се надявам до края на днешния ден да получим дерогация. И то такава, каквато има Германия - за 6 месеца. За да можем спокойно да завършим всички тези процеси".

Темата за особения управител на „Лукойл“ беше на дневен ред и по време на блицконтрола на министрите.

„След като законът влезе в сила, въпросът ми е каква е готовността на правителството да назначи особен управител? Има ли конкретен план за действие и какъв е планът в следващите пет дни – до 21 ноември, когато изтича срокът?“, попита Богдан Богданов от ПП-ДБ.

„Готовността на кабинета е висока. План има. И не забравяйте, че преди следващите пет работни дни има два почивни. И аз не изключвам в рамките на почивните дни да има действия по вашия въпрос“, обясни вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев

И допълни:" Има друг ключов фактор, който е - преговорите с този, който налага санкциите. Очаквам новини по тази линия буквално в следващите дни".

От МЕЧ също отправиха въпроси от парламентарната трибуна. "Изтече информация, че едната от кандидатурите, които МС е предложила за особен управител е на настоящия директор на "Булгартрансгаз" и бивш министър на енергетиката Ввладимир Малинов“, заяви депутатът Красимир Манов.

На това вицепремиерът Дончев отговори: "МС до момента не е предложил никого – нито г-н Малинов, нито друг. И всички разсъждения за особен управител се базират на различни обстоятелства от тези, в които се намираме в момента. Имам предвид санкционния режим по отношение на "Лукойл". И ако исторически е имало съображение за и против да се прави или да не се прави - ситуацията днес е различна".