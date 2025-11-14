  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +17
Пловдив: +6 / +15
Варна: +9 / +15
Сандански: +10 / +17
Русе: +8 / +11
Добрич: +8 / +13
Видин: +9 / +12
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +4 / +11
Смолян: +2 / +10
Кюстендил: +7 / +14
Стара Загора: +6 / +13

Засилени проверки за Никулден започват инспектори на ИАРА

  • Сподели в:
  • Viber
Засилени проверки за Никулден започват инспектори на ИАРА
A A+ A++ A

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще проведе засилени проверки в търговската мрежа седмица преди Никулден (6 декември). Инспекциите ще обхванат рибни борси, магазини за риба и рибни продукти, както и други търговски обекти в страната, съобщиха от агенцията на официалната й фейсбук страница.


За подготовката на ежегодните проверки около Никулденските празници ИАРА проведе работна среща с представители на териториалните структури на агенцията от Варна, Добрич и Бургас, в сътрудничество с Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в трите области. В срещата участваха изпълнителният директор на ИАРА д-р Николай Георгиев, и директорът на ОДБХ – Бургас д-р Димитър Германов.

Срещата бе организирана като част от координираните действия между институциите за повишаване на контрола върху рибните ресурси и продуктите от риболов в навечерието на празниците. Тя е и продължение на дискусиите от последното заседание на Консултативния съвет по рибарство, проведено в Министерството на земеделието и храните с участието на представители на браншовия сектор.

В рамките на срещата бяха обсъдени мерки за засилване на контролната дейност и изготвяне на обща стратегия за ежегодните проверки. До края на месеца ще започнат инспекции в аквакултурните стопанства, а в седмицата преди Никулден ще бъдат засилени проверките в търговската мрежа.

В Бургаска област има 39 аквакултурни стопанства, регистрирани за производство на риба и рибни продукти.

#Никулден #летен Никулден

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?