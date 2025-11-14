Правителството затяга контрола върху пенсиите за инвалидност

Правителството предлага сериозни промени в работата на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) чрез бюджета за следващата година. Мерките са заложени в Преходните и заключителни разпоредби на проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2025 година, който вече е внесен в парламента.

Основната цел на новите текстове е да се засили контролът върху изразходването на обществените средства за инвалидни пенсии и да се гарантира правилното определяне на степента на увреждане.

Ключова промяна предвижда медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) да получат директен достъп до пациентските досиета. Служителите ще могат да влизат в Националната здравноинформационна система (НЗИС), където се съхранява цялата първична медицинска документация.

В момента тези документи служат като основание за експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, но достъпът до тях от страна на контролните органи е затруднен. Председателите на медицинските комисии към НОИ имат право да обжалват решенията за инвалидност при съмнение за тяхната законосъобразност. За да бъде тази жалба мотивирана обаче, те трябва да могат да сравнят решението с реалната здравна история на пациента в системата.

Според мотивите на правителството, дигиталната свързаност ще ускори административните производства и ще намали драстично хартиения документооборот, което е в унисон със Закона за електронното управление.

Законопроектът въвежда и нов механизъм за реакция при разкриване на нови обстоятелства. Досегашната нормативна уредба не позволяваше ефективно преразглеждане на влезли в сила решения извън много тесните хипотези на Административнопроцесуалния кодекс.

С промените НЕЛК ще може да преразглежда влезли в сила експертни решения, ако се появят нови факти. Това включва данни, разкрити по време на досъдебни, съдебни или наказателни производства, които имат отношение към:

Процента трайно намалена работоспособност;

Срока на инвалидността;

Датата на инвалидизиране.

Тези показатели са определящи за правото на пенсия и нейния размер. Новите текстове целят да запълнят законодателната празнота и да спрат източването на фондовете чрез неправомерно отпуснати обезщетения.