България е №1 в ЕС по работещи на минимална заплата

Около 13% от работещите в България получават минимална работна заплата, което поставя страната ни на първо място в Европейския съюз по този показател. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат за 2022 година, публикувани в края на 2025 година. Докладът разкрива сериозни диспропорции в доходите на трудещите се в различните държави членки.

Лидерите в класацията

Според статистиката, 13 милиона работници в 21 страни от ЕС получават възнаграждение, равно или по-ниско от минималното. България води негативната класация с 13% дял на тези служители, следвана плътно от Франция (12,7%) и Словения (12,6%). В групата на страните с над 10% дял на работещите на минимална заплата попадат още Румъния (10,5%), Гърция (10,2%), Полша (10,1%) и Унгария (10%).



За да изчисли тези дялове, Евростат използва праг от 105% от минималната работна заплата, което включва и малка надценка от 5%, за да се обхванат коректно всички случаи.

Държавите с най-малък дял

На другия полюс са държави като Чехия, където едва 2,6% от работещите са на минимално възнаграждение. Ниски нива се отчитат и в Португалия (3,1%), Естония (3,3%), Нидерландия и Малта (по 3,5%), както и Испания (3,6%).

Сред големите европейски икономики прави впечатление разликата между Франция и останалите – докато във Франция делът е 12,7%, в Германия той е 8%, а в Испания – само 3,6%.



Експертите посочват, че силата на синдикатите и трудовото законодателство са ключови фактори за тези различия.

"В страните с по-силни трудови институции и колективни споразумения е по-вероятно да има по-малко случаи на работници, получаващи заплащане под минималната работна заплата", заяви д-р Стефано Филауро от университета Сапиенца в Рим, цитиран от Euronews.

Той допълва, че в икономики с развити високотехнологични сектори делът на нископлатените работници естествено е по-малък.

Покупателна способност и бъдещи промени

Освен че е лидер по брой работещи на минимална заплата, България остава и на дъното по покупателна способност на тези доходи. Данните за стандарта на покупателната способност (СПС) показват, че страната ни е с индекс 922, докато в Люксембург той е 2035, а в Германия – 1989.



Въпреки стряскащата статистика, страната ни предприема стъпки за догонване на европейските нива. От 1 януари 2026 година минималната работна заплата в България ще бъде увеличена на 1213 лева (620,20 евро), което е ръст от 12,6% спрямо настоящото ниво. Това увеличение е част от механизма за обвързване на минималното възнаграждение със средната работна заплата за страната.

Ситуацията в съседните държави

Данните за Турция, макар и идващи от национални източници, показват още по-драматична картина. Конфедерацията на прогресивните синдикати на Турция (DİSK) съобщава, че 37,5% от работниците там получават минимална заплата или по-малко.

"В Турция минималната работна заплата отдавна престана да бъде праг и се превърна в средна работна заплата", се посочва в изявление на синдиката DİSK.