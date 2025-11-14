  • Instagram
НСИ отчете 3680 лева среден доход на лице от домакинство
Средният общ доход на лице от домакинство в България достигна 3680 лева през третото тримесечие на 2025 година. Сумата бележи ръст от 9.8% спрямо същия период на предходната година, показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основен двигател на този растеж са доходите от работна заплата, които се увеличават с 16.8% – от 1830 лева на 2137 лева. Те формират най-големия дял от семейния бюджет (58.1%), следвани от пенсиите (29.4%) и доходите от самостоятелна заетост (7.8%). Според статистиката доходите от пенсии също бележат ръст от 6.6%, достигайки 1083 лева средно на лице.

Успоредно с приходите, разходите на домакинствата също вървят нагоре. Общият разход средно на лице е 3344 лева, което е увеличение с 6.0% на годишна база. Най-голямото перо в бюджета на българина остава храната, за която отиват 28.6% от средствата.

Впечатление прави сериозният скок при разходите за данъци и социални осигуровки, които се увеличават с 18.6%, достигайки 498 лева на лице. За сметка на това, разходите за облекло и обувки намаляват с близо 9%.

Промяна в потребителската кошница
Данните на НСИ разкриват и промяна в хранителните навици на населението. През третото тримесечие на 2025 година българите са намалили консумацията на хляб и тестени изделия от 16.8 на 16.5 килограма средно на лице. Спад има и при консумацията на сирене и зеленчуци.

За сметка на това се наблюдава леко увеличение при потреблението на плодове, което достига 21.5 килограма. Консумацията на месни произведения и картофи остава без промяна спрямо предходната година.

#лева

