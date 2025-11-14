"Възраждане" предлага отлагане на новата методика за такса смет с една година

Политическа партия "Възраждане" настоява за промени в Закона за местните данъци и такси, с които да се отложи въвеждането на новото изчисление на такса смет с една година. От парламентарната група на Костадин Костадинов искат системата за определяне на налога да се запази в сегашния си вид и през 2026 година.

Това обяви депутатът Коста Стоянов в кулоарите на парламента, цитиран от "24 ЧАСА".

Като основен аргумент за исканото отлагане народният представител посочи данните от годишното събрание на Националното сдружение на общините (НСОРБ). Според изнесената информация, едва 73 от общо 265 общини в страната имат готовност да приложат новата методика за събиране на такса битови отпадъци.

"Това е по-малко от 30%. В общините не са изградени системите за разделно събиране, няма и централизирана система за събиране на стъклен амбалаж. Това е ангажимент на държавата, общините сами не могат да се справят. Явно е, че държавата не подпомага общините по никакъв начин в тези действия", заяви Коста Стоянов.

Финансова тежест за гражданите

От "Възраждане" мотивират предложението си и с натрупването на финансови тежести върху населението. Депутатът изтъкна, че комбинацията от нови данъци и поскъпването на живота прави момента неподходящ за експерименти с такса смет.

"Като включим към това предложения бюджет с увеличението на осигурителния данък и данък дивидент, както и вчерашното решение на Столичния общински съвет за увеличаване на цените за синя и зелена зона, това сериозно ще натовари хората. Ако прибавим към това инфлацията, предстоящото влизане в еврозоната и очакваното увеличение на цените, искаме 1 година отлагане", обясни Стоянов.

Според вносителите на предложението, отсрочката ще даде възможност на местните власти да се подготвят адекватно за преминаването към новия принцип "замърсителят плаща".