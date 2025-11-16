Пророкът Сидик Афган: Краят на света идва през 2026-а!

Известният математик и футуролог Сидик Афган направи сензационно изявление, предсказвайки апокалипсиса през 2026 г. Изследователят основава заключенията си на оригинални методи за анализ на числови данни и астрологични модели.

Това предсказание предизвика разгорещен обществен дебат. Мнозина са скептични, позовавайки се на множество неуспешни пророчества от миналото. Теорията на Афган обаче е намерила и поддръжници, които твърдят, че неговите изчисления, базирани на сложни математически модели и наблюдения на космически явления, заслужават най-голямо внимание.

Ученият не посочва точната причина за предстоящото бедствие, но посочва комбинация от фактори. Те включват влошаващата се международна обстановка, сериозните екологични проблеми и евентуалното влияние на неизследвани космически процеси. Афган призовава международната общност да бъде съзнателна и единна, отбелязвайки, че само съвместните усилия могат да помогнат за смекчаване на последствията.

Въпреки противоречията около подобни прогнози, някои отбелязват, че математикът вече е предсказал правилно няколко важни събития в световната история. Това подтиква някои от обществеността и експертите да приемат новото му предупреждение по-сериозно. Докато научната общност изучава това твърдение, пророчеството служи като напомняне за крехкостта на човешката цивилизация и необходимостта от отговорно стопанисване на планетата.









