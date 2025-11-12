  • Instagram
Болницата в Благоевград търси лекари

Многопрофилната болница в Благоевград търсят млади лекари.

Отделенията, където се наблюдава недостиг на специализанти са това по Анестезиология, Педиатрия и Урология.

"Болницата е в стабилно състояние, но има нужда от допълнителен персонал. Голяма част от отделенията сам напълно комплектовани от към персонал, но има и такива, в които не е така", каза пред БНТ и "Денят започва" Нина Чимева - административен директор на МБАЛ - Благоевград.

Тя поясни, че през последната година и половина броят на пациентите се е увеличил и това води до нужда от все повече персонал.

